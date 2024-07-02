حمله من هنا واتساب عمر اخر اصدار 2024 برابط مباشر واستمتع بالخصوصية واخفاء الظهور

تتواجد الكثير من تطبيقات السوشيال ميديا المعدلة والتي يتم استخدامها في التواصل، لكن يعتبر تطبيق واتساب عمر هو من أكثر التطبيقات التي حازت على الشهرة الواسعة منذ لحظة إطلاقها، حيث يهتم بذلك التطبيق كافة الفئات العمرية الموجودة بجميع دول العالم المحلية والعالمية، وذلك لأن التطبيق يمتلك الإضافات والمميزات المختلفة التي قامت بتوفيرها الشركة المنطقة والمتطورة للتطبيق، وخلال ذلك المقال سنوضح لكم الخطوات تنزيل واتساب عمر وأبرز مميزات ذلك التطبيق.

واتساب عمر آخر اصدار

تستطيع تنزيل تطبيق واتساب عمر بشكل سهل بعد إطلاق التحديث الأخير منه عن طريق القيام بهذه الخطوات:

في البداية يتم التوجه إلى المتجر المتواجد على هاتفك المحمول سواء كان متجر أب ستور أو جوجل بلاي.

يتم كتابة تطبيق واتساب عمر في مربع البحث.

انتظر مدة قصيرة حتى تكتمل عملية البحث ثم حدد الإصدار الذي تريد تنزيل التطبيق به.

اضغط على مربع تحميل المتواجد بجانب صورة التطبيق وانتظر فترة حتى يتم تحميل الملف بشكل كامل.

قم بالنقر فوق أيقونة التحميل.

مميزات تطبيق واتساب عمر

يحتوي التحديث الأخير من التطبيق على الكثير من المزايا، وهذه المزايا أهمها التالي: