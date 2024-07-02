قدم طلبك.. خطوات تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن النتائج نجد أن هناك بحث عن خطوات تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، هناك طلاب مجتهدين بذلوا أقصى جهد فترة الامتحانات، وقاموا بحل الأسئلة بمنتهى الدقة، مما قاموا بمراجعة أسئلتكم بعد أداء كل مادة على ثقة كبيرة الدرجات التي يستحقونها، ووجدوا عند استخراج كشوفات النتائج أن هناك درجات مفقودة ولم يحصلون عليها،

وعلى الفور يستعد الطلاب في دفع رسوم الاعتراضات 3000 دينار عراقي من أجل أن تقوم الجهة المختصة بإعادة تصحيح المواد التي يحدد الطالب عن طريق طلب اعتراض، لذلك كشف الدكتور إ[راهيم نامس الجبوري بأن هناك فرصة لتقديم الاعتراضات يتم الكشف عنها خلال ساعات، ترقبوا معنا لمعرفة خطوات تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

خطوات تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

التقديم على الاعتراض يتم بشكل إلكتروني بعد سداد كافة الرسوم المطلوبة وكل ما عليكم اتباع ما يلي:

أولاً التوجه إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختر خدمات الطلاب الإلكترونية. اختر خانة الاعتراضات. حدد اعتراضات الثالث المتوسط الدور الاول. ثم قم بتسجيل البيانات. بالإضافة إلى اسم المحافظة والمواد. النقر على إرسال الطلب. وسوف يظهر أمامك الموعد لمتابعة عملية التصحيح للمواد التي تعترض عليها.

موعد تقديم طلبات اعتراضات الثالث المتوسط 2024

بشكل ملحوظ جداً تتزايد عمليات البحث عن موعد تقديم اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لعموم المحافظات العراقية، تم اعلان نتائج الثالث المتوسط يوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2024 وارتفعت نسب النجاح عن السنوات الماضية، إلا أن هناك بعض الأخطاء في درجات بعض الطلاب،

ولذلك أكدت وزارة التربية والتعليم بأن موعد تقديم الاعتراضات يحدده الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، على أن يتم الإعلان عنه رسمياً عبر الصفحة الرسمية للوزارة خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن تسجيل الاعتراضات يكون مع بداية الأسبوع المقبل وتكون فترة التسجيل نحو عشرة أيام ويتم إعلان النتائج بعد أسبوع من انتهاء التسجيل.