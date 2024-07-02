“مستني ايه قدم لابنك دلوقتي” رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عبر azhar.gov.eg واعرف الشروط المطلوبة

قامت مشيخة الأزهر بإتاحة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 لكي يستقبل كافة الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد 2025/2024، وللتسهيل على ولي الأمر وتوفير وقته وجهوده تم إنشاء هذا الموقع، ولم تقتصر على هذه المرحلة فحسب بل إتاحة أيضاً إمكانية التقديم لرياض الأطفال، ولكن هذا الأمر لا يتم إلا عند معرفة الشروط التقديم التي تم توضيحها، ومن ثم عليك المبادرة بتسجيل بعد معرفتها.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

الكثير من الأشخاص يتساءلون عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 حيث تم إتاحة هذا الرابط الإلكتروني ليستقبل تقديم الطلاب، ولمعرفة الخطوات التقديم تابعوا الآتي:

أولاً: قم بالذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بوابة الأزهر الشريف .

. بعد ذلك عليك النقر على القسم الخاص بـ “خدمات الأزهر”.

يلي ذلك اختيار المعهد الذي تريد التقديم للطالب به سواء كان “عادي أو نموذجي أو خاص بمصروفات”.

بعدها عليك أن تقوم بتحديد (الصف الأول الابتدائي)، ومن هنا ستأتيك شاشة البيانات قم بملئها (الاسم رباعي – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – النوع – المرحلة الدراسية – بيانات ولي الأمر كاملة من الاسم والرقم القومي والتليفون – اختر المحافظة والمعهد وبياناته).

قم بالتأكد أن ما تم إدخاله صحيح، واضغط على “أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات بمعرفتى وعلى مسؤوليتي الشخصية.”.

بعدها قم بنزول إلى أسفل وأنقر على (حفظ)

وفي نهاية عليك الاحتفاظ بهذا الطلب، لكي يتم تقديمه للمعهد.

شروط التقديم للصف الاول الابتدائى الأزهري

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يكون جميع أولياء الأمور على دراية تامة بها قبل الدخول إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024، والتسجيل عليه وهذه الشروط تتمثل في: