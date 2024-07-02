سافر براتب مجزي”.. طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة العمل في سلطنة عمان العديد من الوظائف الشاغرة لكافة التخصصات الراغبة في الإلتحاق بمثل هذه الوظائف، حتى أن ذلك يكون بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة، ووفقًا لشروط معنية بطلب القبول في الوظائف داخل سلطنة عمان، كما سنكشفه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل في سلطنة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم في وظائف وزارة العمل داخل سلطنة عمان، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل الرسمي لسلطنة عُمان.

كما يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى وظائف الوزارة.

مع اختيار القطاع سواء الخاص والحكومي.

اختيار القطاع التي ترغب في الحصول على الوظائف.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في وظائف وزارة العمل.

أن ترفق المستندات المعنية بطلب القبول والسيرة الذاتية.

التأكد من صحة من البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في وظائف وزارة العمل سلطنة عمان

وتتمثل أهم شروط القبول في وظائف وزارة العمل داخل سلطنة عمان، كما يلي:-