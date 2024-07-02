“عَــودة عثمان” مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس “الحلقة 165” وترددات جميع القنوات الناقلة لهذا الموسم

ينتظر عشاق المسلسلات التركية في الوطن العربي والعالم مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، وهو مسلسل تركي تاريخي يحكي قصة المؤسس عثمان وكيف تم إنشاء الدولة العثمانية والمشاكل والعثرات التي تعرضت لها ولم تأثر عليها أبدًا، والمسلسل حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية جداً وصرحت صحيفة أن الممثلة هازال سوباشي ستنضم إلى الممثل بوراك أوزجفيت في تصوير الجزء السادس من المسلسل مما زاد من تشويق الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

انتظار كبير من عشاق الدراما التركية لمعرفة مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس “الحلقة 165” فسيتم عرض المسلسل في شهر سبتمبر القادم وسيكون ميعاد العرض يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر القناة التركية ويوم الخميس عبر قناة الفجر، وهذا هو ميعاد العرض منذ بدأ عرض الجزء الأول من المسلسل، ويتابع الجمهور العربي هذا المسلسل بشغف منذ بداية عرض الجزء الأول من المسلسل ومنذ مشاهدة الحلقة الأولى يستمر الجمهور في متابعته حتى الجزء الخامس الذي انتهى عرضه.

وها نحن ننتظر الجزء السادس الذي من المتوقع أن يكون أكثر تشويقًا بسبب التغيرات في الديكورات والتغيرات التي تطرأ على الممثلين أنفسهم من الاهتمام بالملابس أكثر والاهتمام بتحسين الأداء التمثيلي، وفيما يلي مواعيد عرض الجزء السادس الحلقة 165:-

قناة ATV: سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على هذه القناة كل أربعاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

قناة الفجر الجزائرية: يعرض المسلسل عبر شاشتها كل خميس في تمام الساعة 8 مساءً، ويكون المسلسل مترجم للغة العربية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

بعدما عرفنا مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس نقدم لك تردد القنوات الفضائية التي ستعرض حلقات المسلسل الذي ينتظره الملايين، وهي:-