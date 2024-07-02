الطن وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 في الأسواق والمستهلك

منذ بداية الصباح ونلاحظ أن هناك بحث مرتفع للغاية عن سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، وهذا البحث جاء بسبب تداول بعض الأنباء أن الفترة القادمة يكون هناك تراجع في الأسعار وتعود الأسواق إلى حالة الاستقرار، مما تتوفر السلع بالكميات المناسبة دون أي تعطش، مما يوجد متابعة مستمرة من وزارة التموين لضبط الأسعار وفرض التسعير لعدم التلاعب مراعاة لظروف المواطنين الصعبة ولن تسمح الحكومة بأي تلاعب مجدداً، كما يتم ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق الفترة القادمة، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

حالة من الثبات والاستقرار في أسعار الأرز الشعير مقارنةً بالآونة الأخيرة مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 2-7-2024، ولذلك نوضح لحضراتكم الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية:.

سعر طن الأرز الشعير حبة عريضة كسر 3% 15,600 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير حبة رفيعة كسر 5% نحو 14.600 جنيه.

بينما سعر طن الأ{ز الأبيض العريض 24.500 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض الرفيع نحو 22.500 جنيه.

أسعار الأرز الأبيض في الأسواق بأنواعه

هناك عدة أنواع من الأرز الأبيض في الأسواق يوجد عليها إقبال كبير، مع اختلاف نوعية الأرز تختلف الأسعار وتأتي اليوم على النحو التالي:.