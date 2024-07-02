لجنة تسعير المشتقات.. تحدد سعر المحروقات في الأردن اليوم وخلال شهر يوليو

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن بيانها يوم أمس، كانت تحمل مفاجأة للمواطنين، وفقًا لبيانها، وبداية من الإثنين أمس، سيكون هناك تغييرات في أسعار الوقود في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024، فقد حددت اللجنة أسعار البنزين وأنواع المشتقات النفطية الأخرى، بالإضافة إلى أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، هذه التعديلات تأتي في سياق جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتأمل في تقديم الدعم للقطاعات المتضررة وضمان استقرار الأسعار للمواطنين.

سعر المحروقات في الأردن اليوم

بالتوازي مع انطلاق شهر يوليو/تموز 2024، قامت اللجنة المعنية بتحديد الأسعار بتعديل أسعار الوقود في البلاد. تم خفض أسعار البنزين من نوع 90 بمقدار 15 فلساً للتر، بالإضافة إلى تخفيض أسعار بنزين 95 بنفس النسبة، من جهة أخرى، قررت اللجنة رفع سعر لتر الديزل بمقدار 5 فلوس، هذه الزيادة والتخفيض جاءت استنادًا إلى التقارير التي تم نشرها على منصة الطاقة المتخصصة المقرة في واشنطن.

سعر لتر البنزين في الأردن 90

وفقًا لقرار لجنة تسعير المحروقات الصادر قبل أمس، تم تعديل أسعار المحروقات في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024 على النحو التالي:

نوع الوقود السعر الجديد (بالفلس) السعر السابق (بالفلس) بنزين أوكتان 90 900 915 بنزين أوكتان 95 1140 1155 الديزل “السولار” 705 700

ومن بين التطورات الأخرى، تم تثبيت سعر الكاز “الكيروسين” عند 620 فلسا، بينما تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.

هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية لتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير أسعار معقولة ومستقرة للمواطنين.

توقعات أسعار المحروقات الشهر المقبل

شهدت أسواق البنزين طلبًا أقل من المتوقع، على الرغم من بدء موسم التنقل والعطلات، يُرجع ذلك إلى العوامل الدولية التي تؤثر على تحديد الأسعار، بالإضافة إلى استمرار عرقلة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يؤثر على حركة النقل البحري والتجارة الدولية، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار المحروقات في الأردن خلال الفترة القادمة، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تغيرات محتملة في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي.