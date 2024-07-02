تحميل برنامج كلاس روم بوابة سلطنة عمان التعليمية 2024 لاستخراج علامات الطلاب

تم إنشاء منصة إلكترونية بسلطنة عمان تسمي كلاس روم وهي من أهم أدوات التعليم المتطورة التي تخدم المنظومة التعليمية جميعها، وازداد البحث مؤخراً عن كيفية تحميل برنامج كلاس روم بوابة سلطنة عمان التعليمية ٢٠٢٤ وعن ماهية الخدمات التي تقدمها حيث حققت المنصة نجاحاً رائعاً بين التطبيقات التعليمية لما فيه من سهولة التواصل وسلاسة بين المعلمين وأولياء الأمور والطلبة؛ ولذلك نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن هذا البرنامج وكيفية تحميله كالتالي

تحميل برنامج كلاس روم بوابة سلطنة عمان التعليمية 2024

يمكن للمعلمين والطلبة تحميل برنامج كلاس رومبوابة سلطنة عمان التعليمية بطريقة سهلة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة سلطنة عمان التعليمية من هنا.

ثم حدد نظام التشغيل المناسب مع هاتفك المحمول.

اضغط على الرابط الذي يتناسب معه.

انقر على “تثبيت” ليتم تثبيت الملف تلقائياً علي هاتفك المحمول.

قم بفتح البرنامج وتسجيل الدخول عن طريق كتابة المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم هاتفك وغيرهم.

سيتم نقلك إلى واجهة البرنامج حيث يمكنك التمتع بالكثير من الخدمات الذي يقدمها البرنامج

مميزات برنامج كلاس روم بوابة سلطنة عمان التعليمية:

يقدم برنامج كلاس روم خدمات حصرية ومميزة لكل من الطلاب والمعلمين كما يساعد علي تعزيز المنظومة التعليمية كالتالي: