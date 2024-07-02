سار للعراقيين” توزيع 150 مليون دينار فوري!!.. مصرف الرافدين يُعلن خبر عاجل الان

يُطلق مصرف الرافدين من وقت إلى أخر بعض التمويلات والسلف التي تشمل العديد من المواطنين ومختلف الفئات سواء العاملين أم المتقاعدين، أم دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، لتتلائم مع جميع الأشخاص المتقدمين في دولة العراق، فضلاً عن أن هذه التمويلات تبدأ من 5 ملايين إلى 150 مليونًا دينار عراقي، هذا وأن ذلك يكون وفقًا لبعض المميزات التي يمكنك التعرف عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل تمويلات مصرف الرافدين

هناك بعض التفاصيل التي يمكنك التعرف عليها عند التقديم على سلف الرافدين في دولة العراق، وفقًا للأتي:-

يحصل الحد الأقصى للسلفة إلى 150 مليون دينار عراقي، وفقًا للمشروع أو الشيء الراغب في شراءه.

إضافة إلى أن نسبة الفائدة في هذه السلف يكون 4% سنويًا.

يتم العمل على احتساب قيمة القسط الثابت من بداية الحصول على التمويل.

تبلغ فترة السداد الخاصة بالسلف إلى عامين.

هذا بالإضافة إلى وجود عمولة إدارية تُقدر بنحو 2% من قيمة السلفة.

خطوات الحصول على سلفة الرافدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على سلفة الرافدين في العراق، وفقًا لما يلي:-