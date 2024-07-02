“www.imtihanat.com هذا رابط النتيجه انشالله بنجاح والتوفيق” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس 2024 لجميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

جميع الطلاب وأولياء الأمور تسيطر عليهم حالة التوتر والقلق النفسي الشديد، وذلك لعدم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس حتى الآن، حيث تُعد هذه النتائج هامة جداً بالنسبة لهم فهي تحدد مصير الطالب التعليمي، فمن خلالها سوف يتمكن الطلاب من معرفة مساره الدراسي مع تحقيق ما يتمناه، حيث قامت الوزارة بإعلان رابط الرسمي الخاص بالنتيجة، والمتوقع لإعلانها خلال هذه الفترة، ولكن كل ذلك سيتم تحديده بعد الانتهاء من تصحيحها.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس

في حال كنت ترغب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس 2024 ولا تعرف ماهي الخطوات المطلوبة، فعليك أن تقوم بعمل هذه الإجراءات، وهي كالتالي:-

في بادئ الأمر قم بالولوج إلى المنصة الرسمية الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية .

. ومن ثم قم بالنقر فوق أيقونة الخاصة بـ “نتائج الامتحانات”.

بعدها حدد “الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية”.

ينبغي عليك أن تقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بطالب، ورقم القيد الخاص به.

يليها قم بالنقر فوق زر “عرض النتيجة”، وانتظر حتى يتم إظهار جميع المعلومات.

Natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة

في هذه الأيام أشارت مصادر من داخل هيئات الوزارة بتصريح بأن وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل الكثير من المجهودات من بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا برقم الجلوس في أسرع وقت ممكن، وقالت إنه تم فتح منافذ التصحيح لاستقبال أوراق الطلاب وتم عمل على اقتناء أمهر وأفضل المعلمين والتكنولوجيين لكي يقوموا بهذه المهمة، وأن يكونوا على تم نقط الاستعداد، وعلاوة على ذلك أن إجازة عيد الأضحى المبارك كانت سبباً في تأخير ظهور النتيجة، ولكن الآن يتم العمل على رصد درجات الطلاب، مع إعادة تصحيحها مرة إضافية لكي تضمن لكل طالب حصوله على درجاته، و أعلنت أيضاً أنه من المحتمل أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وعند الانتهاء من رفعها على الموقع الإلكتروني سوف يتم إعلام جميع الطلاب بذلك لكي يقوموا بالاستعلام عنها.