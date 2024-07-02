أجمل العبارات.. رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446 ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446 يبحث عنها الكثير من الأشخاص من أجل إرسالها لأصدقائهم وأحبابهم مع حلول سنة هجرية جديدة، كما يدعوا الكثير أن تكون بداية السنة الهجرية سعادة وفرحة كبيرة وتحقيق للأماني والأحلام، العد التنازلي على استقبال سنة جديدة وتوديع سنة ولن يفصلنا سوى أيام، لكن بدأ نفحات السنة الجديد تهل ويترقب المسلمين جميعاً من مشارق الأرض ومغاربها تلك اليوم،

اعتاد الكثير على الاحتفال برأس السنة الهجرية ومعايدة الأصدقاء والزملاء والأحباب والأقارب والجيران، بعد أيام معدودة نودع عام مليئة بلحظات السعادة ولحظات من الحزن ونستقبل سنة جديد لا نعلم عنها أي شئ لكن نريد أن تكون بداية مشرقة وصفحة جديدة، اليوم اشارك مع حضراتكم الاحتفال بهذه المناسبة المميزة ونستعرض لكم اجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446 .

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446

أتوجّه إليكم بأطيب التّهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولى أن يجعل لكم النّصيب الأجمل والحظّ الأمثل.

بأجمل التهاني وأعذب الأحاسيس وأصدق المشاعر، أتقدم لكم بالتهنئة بدخول العام الجديد.

يا طيور الحب مرِّي عليهم وبالعام الجديد هنِّيهم.

تزيدنا بمناسبة العام الهجري الجديد، قُربًا بالأشخاص الاغلى على القلب، ومع نفحات تلك المناسبة الطّيبة، نُبارك لكم، ونتمنّى من الله أن يُباركها علينا وعليكم.

بأريج العطر والريحان أبعث التهنئة لأغلى إنسان وأهنِّيه بالعام الجديد. كل سنة وأنت الروح، كل سنة وأنت بلسم الجروح، وكل سنة وأنت سيد العاشقين.

كل سنة وصحيفتك أحسن عملاً، وقلبك أكثر صفاءً، ولسانك أكثر رطباً بالدعاء لي.

نسأل الله العظيم الجبّار، أن يُبارك لنا في العام الهجري الجديد، وأن يزيدنا اللهم فيه من الخيرات.

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد 1446.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1446 وأيامه.

موعد رأس السنة الهجرية 1446-2024

السنة الهجرية مكونة من 12 شهر، والشهر الأول في العام هو شهر محرم يتم استطلاع رؤيته بعد أيام قليلة وفقاً لما صرحت به دار الأفتاء المصرية ومعهد البحوث الفلكية، ومن المقرر أن تكون بداية محرم لسنة 1446 و2024 مغرب يوم الأحد الموافق 7 من يوليو الجاري 2024 وحتى الإثنين 8 من يوليو 2024، الشهور الهجرية هي شهور الأعياد الرسمية الفطر وعيد الأضحى وشهر الحج وشهر الصيام، وتعتبر السنة الهجرية أكثر أهمية من السنة الميلادية، ومثل ما يسعد المسلمين بحلول غرة محرم إلا أن الشيعة يشعرون بالحزن الشديد في هذا الشهر لأنه شهر وفاة الحسين بن علي، مما تحصل الأمة العربية والإسلامية على عطلة رسمية مع حلول رأس السنة الهجرية وكل عام وانتم بخير.