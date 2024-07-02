طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 والسداد بكبسة زر

أصبحت خدمة الإستعلام عن غرامات المرور من أكثر الأمور السهل استخدامها، والعمل على معرفة قيمة المخالفة المنوط سدادها إلكترونيًا بالرقم الألماني، حتى أن وزارة الداخلية أطلقت عدة خدمات إلكترونية أخرى، لكي يتم توفير الوقت والجهد على المواطنين في تجنب الازدحام وما شابهة ذلك، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالإستعلام عن الغرامات المرورية وطريقة السداد، لكي يتعرف عليها الجميع.

الاستعلام عن غرامات المرور

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

يُرجى التوجه إلى منصة أور الإلكترونية.

بعدها يتم الانتقال إلى صفحة الخدمات الخاصة بالمنصة.

القيام باختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض التفاصيل الخاصة بغرامات المرور.

طريقة تسديد غرامات المرور

أما عن الإجراءات الخاصة بسداد غرامات المرور الرقم الألماني في محافظات العراق، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-