ثبتها وفرح اولادك.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 على نايل سات أحدث الأغاني والأناشيد للأطفال

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 التي تعد من القنوات الناجحة جداً انطلقت منذ عدة سنوات ماضية وأثبتت مكانتها بين القنوات الفضائية المختلفة، استطاعت قناة كوكي كيدز أن تجذب أنظار الأطفال إليها بنوعية المحتوى التي تقدمة، والتي تنفرد بكل ما هو جديد ومختلف عن باقي القنوات، تعمل قناة كوكي بكفاءة عالية على القمر الصناعي نايل سات،

وتحظى القناة على إعجاب ملايين الأطفال، حيث تقدم القناة ما يناسب الأطفال من جميع الأعمال، وتعمل القناة على تحسين سلوك الأطفال بما تعرضه من إرشادات ونصائح كثيرة، كما أن تهتم بالجانب الديني وتعرض بعض الأناشيد الدينية وتعليم الوضوء والصلاة، واليوم نقدم لكم عبر التقرير التالي تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024

كوكيز قناة ناجحة للغاية حققت شهرة وانتشار واسع في مختلف الدول العربية، وتعمل القناة بأقوى إشارة على النايل سات لذلك تتوفر على الكثير من الأجهزة ولا يوجد أي صعوبة في تنزيلها، ويأتي ترددها بعد التحديث الأخير على النحو التالي:.

التردد: 11607.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

الجودة : hd.

قناة كوكي كيدز

تقدم قناة كوكي كيدز محتوى راقي جداً يرجى أذواق الأطفال جميعاً، مما تعرض القناة أغاني كثيرة يشعر الأطفال بالسعادة عند سماعها على القناة، كما يتم عرض مجموعة من الأناشيد التعليمية، بالإضافة إلى الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية ومسلسلات مانجا وانمي، كما تعمل القناة على مدار 24 ساعة وعندما يشعر الطفل بالملل يكون الاختيار الأفضل تشغيل قناة كوكي التي تقدم كل جديد وتبعد تماماً عن عرض أي محتوى عنف ولذلك يثق فيها الأباء والأمهات ولا يشعرون بالخوف عند ترك اطفالهم امام مشاهدة القناة.