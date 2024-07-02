ضحكي وفرحي أطفالك.. أقوى أشارة لتردد قناة بطوط الفضائية على النايل سات وعرب سات 2024

يعتبر تردد محطة بطوط الفضائية من الترددات المهمة والتي يتم طلبها والبحث عنها بشكل كبير من قبل الأهل، حيث اشتهرت هذه القناة بتقديم برامج حصرية مميزة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية المشوقة التي يحبها الأطفال ويقبلون على متابعة حلقاتها الممتعة بكل شغف وسعادة، ومع بداية العطلة الصيفية يرغب الأهل في إيجاد قنوات متخصصة في بث محتوى آمن وهادف يستطيع الأطفال من خلاله ملء أوقات فراغهم وقضاء لحظات مسلية ومفيدة، وفي السطور القادمة نذكر لكم معلومات كافية عن التردد الجديد لقناة بطوط على الأقمار الصناعية وغيرها من التفاصيل المهمة حول هذه القناة.

أقوى أشارة لتردد قناة بطوط الفضائية 2024

أصبحت قناة بطوط في الفترة الأخيرة من القنوات الفضائية المشهورة بتقديم باقة متنوعة تضم أجمل أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات الكرتونية الرائعة، وتتميز هذه القناة أيضًا بجودة البث الممتازة حيث تعمل على تحديث التردد القديم بشكل مستمر لأجل تجنب التشويش والانقطاع المفاجئ الذي يسبب الأزعاج للمتابعين الصغار، كما تحرص هذه القناة على جعل الأطفال يستمتعون بمشاهدة محتواها المفضل من خلال عدم عرض الإعلانات المملة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة بطوط على القمرين الصناعيين عرب سات، وهي كما يلي في مقال اليوم.

حدث الآن تردد قناة بطوط نايل سات

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11687.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أبرز مزايا قناة بطوط الفضائية