“أغاني البيبي الصغير المفضلة” تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية وفرحي أطفالك 24 ساعة

تحظى قناة طيور الجنة بيبي بنسبة مشاهدة عالية جدًا، وذلك لأنها نالت إعجاب ملايين الأطفال من مختلف أنحاء العالم العربي، وعلى الرغم من أن هذه القناة انطلقت منذ سنوات طويلة إلا أنها لا تزال تتمتع بشهرة واسعة وشعبية كبيرة، ويعود السبب في ذلك إلى المحتوى التعليمي والترفيهي الذي تعرضه طيور الجنة على مدار 24 ساعة وبجودة ممتازة، ولأن هناك عمليات بحث كثيرة عن تردد قناة طيور الجنة بيبي تزامنًا مع بداية الإجازة الصيفية، فقد خصصنا هذا المقال لأجل تقديم التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية.

تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

عملت قناة طيور الجنة بيبي على الجمع بين الترفيه والتعليم، لذلك تقدم باقة مميزة تضم الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية والتربوية التي تعلم الأطفال الكثير من المعلومات المفيدة، كما تغرس في عقول الأطفال ونفوسهم الأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية التي تساعد الأهل على تربية أطفالهم تربية صالحة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وهي كالتالي في المقال.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حدث تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد طيور الجنة بيبي