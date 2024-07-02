“ظهـرت الان”.. رااااابط مبااشر نتائج الصف التاسع سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب تربيا سوريا moed.gov.sy

نتائج التاسع سوريا والتي يمكن الاستعلام عنها برقم الاكتتاب خاصة وقد وفرت الوزارة للطلاب روابط إلكترونية للاستعلام عن النتائج وذلك منذ أن انهى الطلاب امتحانات هذه المرحلة، كما ينتظرون ظهور النتائج والكشف عنها، وقد أعلنت الوزارة من قبل عن بدء عمليات التصحيح إلى جانب المراجعة وتدوين الدرجات بعد الإنتهاء من الاختبارات بشكل كامل وقد أشارت الوزارة إلى إمكانية نشر النتائج عبر الإنترنت وذلك لتسهيل التعرف والاطلاع عليها من قبل الطلاب، إلى جانب توفير الوقت والجهد، ومنع تكدس الطلاب عند مدارسهم.

نتائج التاسع سوريا

يمكن لكل طالب بالصف التاسع في سوريا الاستعلام عن النتائج برقم الاكتتاب وفق الخطوات التالية:

في البداية توجه إلى موقع وزارة التربية السورية.

ومن ثم انقر على “نتائج الامتحانات”.

بعدها حدد الصف التاسع.

ثم اكتب العام الدراسي 2024 الدور الأول.

وفي الخطوة التالية حدد

المحافظة التي يتبعها الطالب.

ثم أدخل جميع البيانات بشكل صحيح، تتمثل في اسم الطالب، ثم اكتب رقم الاكتتاب.

وبالتالي اضغط على “الاستعلام”.

بعد دقائق معدودة سوف تظهر لك النتيحة بالتفصيل، تتضمن درجات جميع المواد مع المجموع الكلي بالإضافة إلى النسبة المئوية.

نتائج التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب

حتى عذه اللحظة لم تعلن نتائج التاسع سوريا 2024 بشكل رسمي ولكن تم تداول بعض المعلومات من مصادر ليست رسمية تفيد احتمالية إعلان خلال هذا الأسبوع، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية عندما تكون متاحة.

خدمة الرسائل القصيرة لنتائج الصف التاسع في سوريا 2024

توفر وزارة التعليم السورية لطلابها خيار مريح للاستعلام عن نتائج الصف التاسع وذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة والتي يتم من خلالها إرسال رقم الإكتتاب في رسالة نصية إلى رقم الهاتف 1550 وبعد الإعلان عن النتائج يستقبل الطلاب رسالة تشتمل على درجاتهم في كل المواد إلى جانب المجموع الكلي.