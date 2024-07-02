اكسب uc 600 مجربه ومضمونه 100%.. افضل طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024 بدون حظر الحساب من الموقع الرسمي

يهتم عدد كبير من اللاعبين، بمعرفة افضل طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024، والتي تكون بشكل مجاني، حيث حصلت اللعبة على نسبة إعجاب وتفاعل كبير في عالم الألعاب الإلكترونية القتالية، ولذلك نستعرض الآن خلال السطور التالية، طريقة الحصول على شحن شدات لعبة ببجي موبايل بشكل مجاني والتي جاءت كالتالي بالتفصيل.

افضل طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024

يمكن للاعب الحصول من خلال شدات ببجي على الأسلحة الأسطورية والشخصيات، والتي تمكنك بذلك من الفوز في المعركة، فيما جاءت افضل طريقة شحن شدات ببجي موبيل 2024 لتكون على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط موقع لعبة ببجي على الانترنت.

من ثم يتم الضغط على أيقونة شحن الشدات.

ثم يتم إدخال رقم التعريف الخاص باللاعب الـ ID في اللعبة.

بعد ذلك قم باختيار الباقة التي تناسبك من الشدات، والتي تود شرائها.

تحديد بلد اللاعب، ومن ثم اختيار طريقة السداد التي تكون مناسبة، ومنها دفع عبر بي بال أو دفع بالبطاقات الائتمانية.

أخيرا فور استكمالك لطريقة الدفع التي تناسبك، ثم قم بالضغط على ايقونة تأكيد الدفع، وذلك لاستكمال عملية الشراء، وسيتم تحميل الشدات لحسابك فورا.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 2024

كما يمكن تحميل لعبة ببجي على هاتفك المحمول سواء بنظام الاندرويد أو نظام الآيفون، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: