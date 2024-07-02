“يكفر سنة قبله فاغتمنه“ متى يوم عاشوراء 2024 وأحب الأعمال به وحكم صيامه

متى موعد يوم عاشوراء 2024 وهي من المناسبات الدينية التي يتم الاحتفال بها من قبل المسلمين وسبب تسميته بهذا الاسم لأنه يأتي في اليوم العاشر من شهر محرم، ووفقا لما نقلته بعض المعاجم المعاجم العربية أنه يجب كتابته بدون الألف التي تأتي بعد حرف العين وذلك حتى تكون مميزة عن يوم عاشوراء الخاص باليهود، ومن يصوم هذا اليوم له فضل عظيم وذلك ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

عاشوراء 2024

وفقا لما نقلته دار الإفتاء المصرية أن عاشوراء 2024 من المقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 15 من يوليو أو يوم الثلاثاء الموافق 16 من يوليو، ويجب العلم أنه اليوم الذي يأتي قبله يسمى تاسوعاء وتم تسمية عاشوراء بهذا الاسم لأنه يأتي في اليوم العاشر من شهر محرم ويجوز صيام هذا اليوم بشكل فردي دون صيام يوم قبله أو بعده.

فضل صيام عاشوراء

نقلت مجموعة من المصادر أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية حيث أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم وفيه أمر الله تعالى سيدنا موسى بالصوم ولكن صيام عاشوراء ليس فرض، ويجب العلم أن من يصوم عاشوراء يكون ثوابه مضاعف وهذا لأنه يأتي في الحر الشديد، بالإضافة إلى أنه يتم صيام عاشوراء مع تاسوعاء أو يوم بعده وذلك حتى يتم المخالفة مع اليهود ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد ما يمنع صيام عاشوراء بمفرده.

موعد العام الهجري الجديد

يجب العلم أنه يوم الأحد والذي يوافق 1 من محرم وسوف يكون بداية عام هجري جديد 1446