احصل على 9999 في ثواني معدوده واكتسح خصومك وخليك الاقوى.. طريقة مضمونه 100%لشحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

تعتبر لعبة PUBG Mobile واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال في العالم حيث تجذب ملايين اللاعبين بفضل أسلوب لعبها المثير وتجربتها الغامرة واحدة من المميزات الأساسية التي تجعل اللعبة ممتعة هي القدرة على شراء الشدات (UC) وهي العملة داخل اللعبة التي تمكن اللاعبين من شراء الملابس الأسلحة والعديد من العناصر التجميلية الأخرى لكن عملية شحن الشدات تتطلب الحذر حيث يمكن أن يؤدي استخدام طرق غير موثوقة إلى حظر الحساب أو فقدان الأموال لذلك في هذا المقال سنتعرف على كيفية شحن شدات ببجي بأمان لضمان تجربة لعب احترافية وخالية من المشاكل.

طريقة شحن شدات ببجي بأمان خطوة بخطوة

الشحن من خلال المتجر الرسمي داخل اللعبة

قم بفتح لعبة PUBG Mobile على جهازك.

انتقل إلى المتجر (Store) داخل اللعبة من خلال القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار UC لشراء الشدات.

اختر الباقة المناسبة من الشدات التي ترغب في شرائها.

اختر وسيلة الدفع المناسبة مثل بطاقة الائتمان الباي بال، أو أي وسيلة دفع أخرى متاحة.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء وستتم إضافة الشدات إلى حسابك فورا.

استخدام بطاقات جوجل بلاي أو آيتونز

احصل على بطاقة جوجل بلاي (للأندرويد) أو بطاقة آيتونز (للآيفون) من متجر معتمد.

افتح متجر Google Play أو App Store وأدخل رمز البطاقة لإضافة الرصيد إلى حسابك.

افتح PUBG Mobile وانتقل إلى المتجر داخل اللعبة.

اختر الباقة المناسبة من الشدات وقم بالدفع باستخدام الرصيد المضاف من بطاقة جوجل بلاي أو آيتونز.

الشحن عبر مواقع الشحن المعتمدة

ابحث عن مواقع شحن الشدات المعتمدة مثل Midasbuy أو Codashop.

أدخل معرف اللاعب الخاص بك (Player ID) في الموقع.

اختر الباقة التي ترغب في شرائها.

اختر وسيلة الدفع المناسبة واتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء.

بعد إتمام الدفع ستتم إضافة الشدات إلى حسابك في اللعبة.

نصائح لضمان أمان الشحن