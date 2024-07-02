“وزارة الداخلية molsa.gov.iq“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة منصة مظلتي 2024 بالعراق

عاجل تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية والتي تعد واحدة من أبرز برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر ذات الدخل المنخفض والهدف من هذا هو مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتحسين مستوى الدخل لديهم، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية وزارة الداخلية

قامت وزارة العمل العراقية بتفقد الحالات الخاصة بالمستفيدين من الدعم وبناء على هذا سوف تقوم برفع الدعم من على الأشخاص القادرين عن العمل وسوف توفر لهم فرص عمل وهذا من أجل تحسين مستواهم الاقتصادي، كما أعلنت أيضا وزارة الداخلية العراقية عن وجود فرص عمل خالية للشباب ولكن بشرط أن تتراوح أعمارهم ما بين 18 عام وحتى 35 عام.

رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

لكي تتعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية يرجى اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. في الخطوة التالية قم بالتوجه إلى خيار الرعاية الاجتماعية وهذا من خلال الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية. سوف يفتح لك نموذج بيانات قم بملؤه. أخيرا اضغط على بحث وسوف يتم تحميل ملف pdf يضم كافة أسماء المقبولين.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية