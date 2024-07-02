“لولو عايزة ماما” مغامرات ممتعة وأغاني مسلية في انتظار أطفالك على قناة وناسة.. تابعوها الآن!

يمكنك من خلال تردد قناة وناسة Wanasah من مساعدة أطفالك في قضاء أوقات ممتعة وترفيهية طوال اليوم وفي أوقات فراغهم، حيث أن هذه القناة تقوم بتقديم مجموعة من أشهر الأغاني التي يحبها الأطفال من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة أيضًا إلى أنها توفر للمشاهدين أعلى جودة في الصوت وأيضًا في الصوره، ناهيك عن تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد الأطفال على النمو بشكل صحي، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذه القناة وأيضًا بالتردد الخاص بها بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة وناسة Wanasah

يمكن لجميع أولياء الأمور تنزيل تردد قناة وناسة Wanasah كي يستمتع أطفالهم بمشاهدة مجموعة من الأناشيد والأغاني الرائعة التي تحظى بإعجاب ملايين الأطفال، بالإضافة أيضًا إلى أن هذه القناة تمتلك شعبية كبيرة في مختلف أرجاء الوطن العربي، لذا يمكنك تنزيلها من خلال معرفة التردد الخاص بها، والذي سوف نعرضه لكم فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات فإنه يتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

طريقة تنزيل قناة وناسة على جهازك

يمكن لجميع الآباء أن يقوموا بتثبيت هذه القناة بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة المتمثلة في ما يلي: