“من هنا”.. طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 عبر موقع التأشيرات visa.mofa.gov.sa

تعتبر عملية الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يحرص العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية على معرفتها، فقد أتاحت الحكومة السعودية هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المقيمين من الاطلاع على كافة تفاصيل تأشيراتهم بسهولة، حيث تتيح هذه الخدمة للمقيمين متابعة حالة تأشيراتهم ومراجعة جميع المعلومات المتعلقة بها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجهات الرسمية.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم الجواز بسهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة خدمات التأشيرات.

بمجرد الدخول إلى الموقع، اضغط على الخيار المخصص للاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

قم بإدخال رقم طلب التأشيرة الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

أضف رقم جواز السفر الخاص بك في المكان المخصص.

أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة في الحقل المناسب.

اضغط على زر الاستعلام، وستظهر لك جميع البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بتأشيرتك.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية

تتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن تأشيرة باستخدام رقم الهوية، وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

حدد خيار “أبشر أفراد” للدخول إلى حساب الأفراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي للدخول إلى حسابك.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم “الاستعلامات” في المنصة.

اضغط على الخيار المخصص للاستعلام عن التأشيرة.

أدخل رقم الهوية الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر الاستعلام، وسيتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بالتأشيرة الخاصة بك على الشاشة.

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