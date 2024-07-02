استمتع بااقوى المغامرات مع اصحابك … خطوات تحميل ببجى موبايل 2024 ومميزات اللعبة

تستمر لعبة PUB Mobile في تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم من خلال تحديثات مستمرة تضيف مزيدا من التحسينات والمحتوى الجديد التحديث الأخير للعبة لم يكن استثناء حيث جاء بالعديد من المميزات التي تعزز تجربة اللعب وتضيف المزيد من الإثارة والتشويق سواء كنت من عشاق اللعبة منذ البداية أو لاعبا جديدا فإن التحديثات الأخيرة تقدم الكثير من الأسباب لاكتشاف وتجربة ما هو جديد في عالم PUB Mobile.

خطوات تحميل لعبة PUBG Mobile

لهواتف الأندرويد

افتح تطبيق Google Play على هاتفك الأندرويد.

اكتب PUBG Mobile في شريط البحث في أعلى الشاشة.

اختر اللعبة من نتائج البحث (تأكد من أن المطور هو Tencent Games للتأكد من أنها النسخة الرسمية).

اضغط على زر تثبيت المتواجد على يسار الشاشة.

يرجى الانتظار قليلا حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها.

بعد اكتمال التحميل يمكنك فتح اللعبة وخوض المعركة.

لهواتف الآيفون

افتح تطبيق App Store على جهاز الآيفون الخاص بك.

اكتب PUBG Mobile في شريط البحث.

اختر اللعبة من نتائج البحث (تأكد من أن المطور هو Tencent Games للتأكد من أنها النسخة الرسمية).

اضغط على زر تنزيل (الذي قد يكون على شكل سحابة مع سهم).

يرجى الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها.

بعد اكتمال التحميل حيث يمكنك فتح اللعبة والبدء في اللعب.

مميزات التحديث الأخير للعبة PUBG Mobile