واتس اب الذهبي اتجدد! حمل النسخة الجديدة مجاناً واستمتع بمزايا مذهلة!

تعتبر طريقة تحميل واتس اب الذهبى واحدة من الطرق التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص وذلك بعد إطلاق التحديث الجديد لهذا التطبيق، حيث تم إضافة العديد من المزايا الرائعة داخلة، كذلك فإن التطبيق بات من أشهر التطبيقات الموجودة عبر الإنترنت، وقد عمل المطورون على تحسين العديد من الأمور التي تمكن المستخدم من في الحصول على مجموعة كبيرة من المزايا الغير متوفره على التطبيق واتساب الرسمي، وسوف نوضح لكم كيفية تحميل هذا التطبيق بشكل مفصل خلال مقالنا.

طريقة تحميل واتس اب الذهبى

إن طريقة تحميل واتس اب الذهبى يمكن اتباعها من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، التي سوف تمكنك من تحميل هذا التطبيق سوف تمنحك تجربة ليس لها مثيل، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى منصة جوجل وكتابة كلمة تحميل واتساب الذهبي في خانة البحث.

بعدها يتم فتح الموقع الأول أو أي موقع يحتوي على رابط تحميل هذا التطبيق.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تحميل وتنتظر حتى يتم تثبيت التطبيق على جهازك.

عند تحميل التطبيق على هاتفك يجب عليك القيام بتثبيته يدويًا.

وأيضًا يجب عليك تفعيل خاصية تنزيل التطبيقات من الأماكن الغير معروفة حتى تتمكن من تشغيل هذا التطبيق.

والجدير بالذكر أن تطبيق واتساب الذهبي يعد من التطبيقات التي تم تطويرها من قبل المطورين، كما أنه لا يتبع لأي شركة رسمية لذا فإنه لا يتوفر على متجر جوجل بلاي أو المتاجر الرسمية.

مميزات تطبيق واتس اب الذهبي

يمتلك تطبيق واتساب الذهبي مجموعة من المزايا الرائعة التي تمت إضافتها للإصدار الجديد والتي من أبرزها ما يلي: