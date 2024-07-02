شوف اسمك هُنـــا dhmw.jaf.mil.jo .. رابط اسماء المقبولين في قروض صندوق الاسكان العسكري 2024 بالأردن

أعلن صندوق الاسكان العسكري في الأردن عن الموافقة لمنح قروض الإسكان لكل من الضباط والأفراد، حيث أن القوات المسلحة داخل الأردن قامت بتوفير قروض ويتم منحها للمواطنين من أجل الحصول على سكن ثابت والهدف من هذا هو توفير الاستقرار لدى المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن هذا يتم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

صندوق الاسكان العسكري

أعلن صندوق الاسكان عن الموافقة على قروض كل من الأفراد والمواطنين، كما صرحت عن أنه يجب على الضباط الذين تم قبولهم الذهاب إلى المديرية من أجل استلام القروض وهذا بدءا من 1 من يوليو 2024، بينما الأفراد سوف يتم إيداع القروض الخاصة بهم في بنك القاهرة عمان وهذا بداية من 8 من يوليو 2024.

رابط الاستعلام عن قروض الإسكان العسكري

قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن اسماء المقبولين في الإسكان العسكري وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان العسكري بالأردن. بعد ذلك يرجى الضغط على خيار الإستعلام عن القروض. سوف يتطلب منك كتابة الرقم القومي والرقم العسكري لدى المواطن. اخيرا اضغط على زر البحث وسوف تحصل على ملف pdf يوضح أسماء المقبولين.

شروط التقديم على قرض الإسكان العسكري

يرجى توافر تلك الشروط لدى طالبي قرض الإسكان العسكري: