“650 ألف دينار” وزارة المالية العراقية تعلن عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024

يرغب العديد من المتقاعدين في العراق في التحقق من رواتبهم لأن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه الرواتب التي تدفع شهريا في وقتها المحدد، وتحاول الحكومة العراقية تقديم الدعم المالي من خلال زيادة الرواتب بانتظام لتلبية احتياجاتهم.

رواتب المتقاعدين في العراق

مع اقتراب شهر يوليو يزداد اهتمام العديد من المتقاعدين بمعرفة تفاصيل زيادة رواتبهم، فهم يرغبون في معرفة مقدار الزيادة التي ستضاف إلى الرواتب، وفي هذا السياق أعلنت وزارة المالية العراقية أن راتب المتقاعدين سيرتفع بنسبة 5%، واستجابة لهذه الزيادة ستتغير قيمة الرواتب على النحو التالي:

بعد تنفيذ الزيادة الشخص الذي كان يتلقى راتبا قدره 450 ألف دينار عراقي سيحصل الآن على راتب قيمته 550 ألف دينار.

بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون راتبا مقداره 550 ألف دينار، سيرتفع راتبهم إلى 650 ألف دينار بعد الزيادة.

استفسارات حول راتب المتقاعدين 2024

يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لتحديد قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

ادخل مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية حيث يعتبر هذا الموقع الرسمي المصدر الأساسي للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول الرواتب والزيادات.

سجل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وإذا لم يكن لديه حساب على الموقع فيجب إدخال البيانات الشخصية الضرورية بدقة لإنشاء حساب جديد.

ابحث عن خيار استعلام الراتب والنقر عليه.

احصل على معلومات حول راتب المتقاعد.

انقر على أيقونة الاستعلام عن الراتب سيتم طلب أدخل بعض البيانات الإضافية من المستفيد.

تأكد من صحة هذه المعلومات لضمان دقة البحث والسرعة في الحصول على النتائج المرغوبة.

زيادة 100 ألف دينار عراقي على الرواتب

أشعلت الأخبار المتعلقة برفع الرواتب الخاصة بالموظفين في العراق بمقدار مئة ألف دينار عراقي فرحة واسعة بين جميع العاملين في قطاعات الدولة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى 700 ألف دينار عراقي، وسيتم زيادة مبلغ يصل إلى 100 ألف دينار على الراتب الأساسي لكل موظف في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.