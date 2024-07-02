“مليــــون مبــــارك للناجحين“ رابط نتائج الجهوي أولى باك 2024 بالمغرب منصة باك حر men.gov.ma

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج الجهوي أولى باك وذلك منذ أن انتهوا الطلاب من أداء الاختبارات حيث أن جميع الطلاب يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر وبناء على ذلك قامت الجهات التعليمية المسؤولة بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الجهوي اولى باك وهذا لكل من الدورة العادية الاستدراكية وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتائج الجهوي أولى باك

وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الجهوي أولى باك في خلال الأيام القليلة القادمة حيث أنه يتم الإعلان عنها عقب ظهور نتائج الباك في المغرب بحوالي سبع أيام، كما صرحت الوزارة أنه يتم الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك

يمكن الآن لجميع الطلاب في جميع المحافظات بالمغرب الاستعلام نتائج الجهوي أولى باك وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي لها. ثانيا من قائمة الخدمات قم بالضغط على خيار نتائج البكالوريا. يرجى إدخال البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الجهوي أولى باك عبر منصة باك حر

يوجد طريقة أخرى تساعد الطلاب في الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال اتباع التالي: