“ارسم الابتسامة على وجوه الأطفال” ثبت ترددات قنوات الأطفال 2024 (قناة كراميش، تردد قناة ماجد، وناسة، سبيس تون) عالم من الممتعة لا ينتهي!

يحتاج الآباء إلى توفير قناة هادفة لأبنائهم طوال فترة الإجازة للاستفادة منها وأيضًا تسليتهم في الوقت نفسه، حيث تعتبر قنوات الأطفال هي أهم وأشهر وسائل التسلية في الآونة الأخيرة والتي من خلالها يتم عرض مجموعة ممتازة من الأغاني والمسلسلات وأيضًا أفلام الكرتون التي تم إنتاجها من شركة ديزني من ذي قبل، وتعمل على تعليم الأطفال وإكسابهم العديد من المهارات والصفات الحسنة بطريقة بسيطة وغير مباشرة تناسب عقولهم الصغيرة.

تردد قنوات الاطفال 2024

تعتبر قنوات الأطفال من الوسائل التي تمد الصغير بمعلومة تناسب عمره، بالإضافة إلى أنها من الوسائل الترفيهية التي تساعد على رسم البهجة والسعادة على وجه الجميع، لهذا يتم تنزيل القناة من خلال بعض البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها إضافة التردد لقائمة قنوات التلفزيون:

تردد قناة طيور الجنة

من القنوات التي يمكن متابعة الأطفال لها حيث يمكن إضافة البيانات التالية لضبطها على الجهاز:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد

تأتي قناة ماجد ضمن المقترحات التي نوفرها لكم ويتم تنزيلها عبر إضافة المعلومات التالية:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبيس تون

تعتبر واحدة من القنوات المتميزة التي توفر محتوى هادف للأطفال ويمكن تنزيلها من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة وناسة

من أشهر القنوات التي يمكن ضبطها على أجهزة الرسيفر من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة كراميش

يمكن متابعة برامج وأغاني القناة من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11390.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة أطفال ومواهب

من القنوات الهادفة التي يفضل تنزيلها جميع الآباء لأنها توفر للأطفال فرصة الاستمتاع بمشاهدة المواهب التي يمتلكها الأطفال الآخرون، ويتم تنزيل القناة من خلال اضافة الاحداثيات التالية: