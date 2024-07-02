تعد قناة وناسة واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي حيث تستهدف اهتمامات الأطفال الفريدة خصوصًا حبهم للأغاني البسيطة والممتعة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المحبوبة لدى الصغار والتي تتمتع بشعبية واسعة، تحرص إدارة القناة على تقديم محتوى متنوع وجذاب على مدار الساعة، مما يدفع الآباء والأمهات إلى البحث عن تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية وخطوات استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم للاستمتاع بمشاهدة ممتعة ومتواصلة.

تردد قناة وناسة أغاني 2024 نايل سات

تم توفير التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات، تميز هذا التردد بقدرته العالية على تقديم القناة على التلفاز بأفضل جودة ممكنة، وأصبحت الصورة واضحة ونقية تمامًا والصوت لا يحتوي على أي تشويش، يستطيع الأطفال متابعة الأغاني الخاصة بالقناة طوال اليوم دون أي إزعاج أو ألم في الأذن، وللتمكن من استقبال القناة على التلفاز بعد تغيير التردد، يجب معرفة البيانات التالية:

تردد القناة: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

عدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: SD.

تردد قناة وناسة أغاني 2024 عرب سات

تنفرد قناة وناسة بتواجدها على القمر الصناعي عرب سات وليس فقط على النايل سات مما يجعل من السهل استقبالها على عرب سات، كل ما عليك فعله معرفة البيانات الأساسية التي تسهل عليك عملية الاستقبال، وهذه البيانات كالتالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

مؤشر تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة

تمتلك قناة وناسة الشهيرة والمتخصصة في عرض المحتوى الخاص بالأطفال العديد من الميزات، مما يجعلها الأفضل على القمر الصناعي، وتتلخص هذه الميزات في النقاط التالية: