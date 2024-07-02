تحميل الواتساب الذهبي الجديد التحديث الاخير مميزات جبارة تعرف عليها

يعد الواتس اب من التطبيقات الحديثة حيث أنها نسخة مطورة من الواتساب العادي، فإن النسخة الجديدة تضم عدد كبير من الإمكانيات والمميزات التي لا توجد في اي تطبيقات اخرى فان هذا الإصدار متوفر لجميع اجهزة الاندرويد والايفون بشكل مجاني، لذلك يمكنك تحميل الوتساب عبر هاتفك والاستمتاع بالمميزات والخصائص التي يوفرها لك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية.

مزايا واتساب الذهبي

الوتساب الذهبي من اشهر النسخه التي تم تطويرها حيث ان هذا التطبيق يوفر لك عدد من المميزات تتمثل فيما يلي:

من اهم مميزات الوتساب الذهبي انه ضد الحظر حيث لا يمكن للمستخدمين حظر رقمك بسهولة

يوفر للرد التلقائي برسالة معينة تضعها انت وتحددها للقيام بالرد على اي شخص وانت غير متصل بالانترنت.

يمكنك ان تكتب رسالة نصية حتى 250 حرف يا المحادثات وانشاء حالات طويلة من النصوص لأكثر من 30.

يمكن تنزيل حالات الاخرين او حفظها في هاتفك.

تشغيل الملفات الصوتية والسجلات بشكل تلقائي.

التحكم في الخط والحجم ولون الوتس وشكل الايقونه.

طريقه تحميل الواتس اب الذهبي

تستطيع تحميل الواتساب الذهبي على اجهزة الاندرويد أو الايفون من خلال رابط مباشر واتساب الذهبي بخطوات سهله وسريعه تتمثل كتالي: