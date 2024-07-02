ألذ وأطيب طعم وبأسهل طريقة: كيكة الرواني عروس الحلويات الشرقية

كيكة الرواني هي واحدة من الحلويات الشرقية الشهية والمحبوبة لدى الكثيرين. تتميز بنكهتها اللذيذة وقوامها الرطب والمميز، إليك طريقة عمل كيكة الرواني بالتفصيل.

المكونات اللازمة لعمل كيكة الرواني

للكيكة: (4 بيضات – كوب سكر – كوب دقيق – كوب سميد – كوب زبادي – نصف كوب زيت نباتي – ملعقة صغيرة فانيليا – ملعقة كبيرة بيكنج بودر – رشة ملح)

للشيرة (القطر) الخاص بكيكة الرواني

(كوب سكر – كوب ماء – ملعقة صغيرة عصير ليمون – ملعقة صغيرة ماء زهر اختياري)

طريقة عمل كيكة الرواني

تحضير الكيكة:

تسخين الفرن: سخني الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تحضير الخليط: في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر باستخدام خلاط كهربائي حتى يصبح المزيج كريمياً وهشاً.

أضيفي الزبادي والزيت والفانيليا واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجياً إلى خليط البيض مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات وتتشكل عجينة ناعمة.

خبز الكيكة: صبي الخليط في صينية خبز مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق لمنع الالتصاق.

أدخلي الصينية إلى الفرن المُسخن مسبقاً واخبزي الكيكة لمدة تتراوح بين 30 إلى 35 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً.

يمكنك اختبار النضج بإدخال عود خشبي في منتصف الكيكة، فإذا خرج نظيفاً فهذا يعني أن الكيكة قد نضجت.

تحضير الشيرة:

في قدر صغير، اخلطي السكر مع الماء وضعيهما على النار.

اتركي الخليط يغلي على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر تماماً.

أضيفي عصير الليمون واستمري في الغلي لمدة 5 دقائق إضافية.

إذا رغبتِ، أضيفي ماء الزهر لتحصلي على نكهة مميزة.

ثم عليكي برفع الإناء عن النار واتركي الشيرة تبرد قليلاً.

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