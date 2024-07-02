منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 ورابط التقديم على المنحة والطريقة الصحيحة في التسجيل تعرف عليها

منحة المرأة الماكثة

تهدف الحكومة الجزائرية إلى دعم العديد من الفئات خصوصًا الأسر محدودي الدخل من خلال تقديم منح مختلفة مثل منحة البطالة، المنحة الجامعية، منحة أبناء المجاهدين 2024 ومنحة المرأة الماكثة في البيت 2024، وتتساءل العديد من السيدات في الوقت الحالي عن الشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت وكيفية التسجيل للحصول عليها، لذلك قمنا بإعداد تقرير مفصل حول هذه المنحة لمزيد من التوضيح.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تهتم حكومة الجزائر برعاية المواطنين والمواطنات في البلاد وخاصة السيدات وخاصة الماكثات في المنازل، وقد قامت الحكومة بتقديم منحة البطالة لعام 2024 التي تبلغ قيمتها 800 دينار جزائري ضمن راتب منحة البطالة الذي يبلغ 15 ألف دينار، يتم تقديم هذه المنحة للسيدات بهدف تحسين الدخل الإجمالي للأسرة ومساعدة كل سيدة ماكثة في المنزل على تربية أبنائها بشكل صحيح والاهتمام بأسرتها على نحو جيد، ويتم تقديم المنحة من خلال الآتي:

زيارة موقع منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

حدد منحة البطالة.

اختيار المحافظة التي تنتمي إليها وابدأ في تعبئة بياناتك بدقة، حيث أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى إلغاء المنحة.

الضغط على زر حفظ لإنهاء عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

وفقاً لما أوضحته وكالة التشغيل العامة في الجزائر يطلب تقديم مجموعة من المستندات من أجل التقدم للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 وتتمثل في الآتي: