لحظات سعيدة مع أطفالكم! قناة طيور الجنة تتيح لكم مشاهدة أغاني البيبي المسلية عبر ترددها الجديد على الأقمار الصناعية!

طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية التي توفر للأطفال محتوى حصري من الأغاني الجديدة التي تعمل على زيادة سعادة ومتعة الأطفال، كما يحرص على متابعتها العديد من الأفراد في مختلف البلدان العربية لذلك يرغب معظم الآباء في الحصول على التردد الجديد لها خاصة بعدما وفرت إدارة القناة بيانات جديدة بعد التحديثات المستمرة التي تحرص على توفيرها على الدوام لإضافة تحسينات على القناة، وجدير بالذكر أن القناة توفر محتواها على مدار الساعة دون انقطاع وبجودة عالية وبشكل مجاني تمامًا.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

متابعي القمر الصناعي عرب سات يفضلون تنزيل القناة من خلال إضافة الاحداثيات المحددة للتردد، لذلك يمكنكم إضافة البيانات التالية و متابعة القناة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم للاشتراك:

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كما معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

توفر القناة أغاني وأناشيد ممتعة تساعد الطفل في الحصول على معلومة سريعة بشكل غير مباشر، لذلك يطمئن الآباء على أبنائهم عند مشاهدتها وإذا كنت ترغب في تنزيل القناة على جهازك أضف البيانات التالية واستمتع بأفضل محتوى حصري غير مشفر ومتاح مجانًا:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد طيور الجنة بيبي

نالت قناة طيور الجنة في الآونة الأخيرة شهرة واسعة بين الأطفال من محبي الأغاني والأناشيد الإسلامية التعليمية، لذلك يمكن ضبط القناة على الأجهزة لديكم من خلال اتباع الآتي: