موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة

عدد كبير من عشاق المسلسلات التركية يرغبون في متابعة أحداث الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الآونة الأخيرة، حيث تم عرض خمسة مواسم استطاعت ان تحقق نسب مشاهدة عالية حيث ان المسلسل من بطولة النجم بوراك أوزجيفيت الذي استطاع تجسيد الشخصية بشكل مميز، فان المسلسل نال على اعجاب الجميع وسوف نعرض لكم موعد عرض الموسم السادس والقنوات الناقله له خلال الفقرات التالية بالتفاصيل

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

الموسم السادس من المسلسل عثمان من احد المسلسلات المنتظرة من قبل عدد كبير من الجماهير لمعرفة الأحداث التالية بعد انتهاء الجزء الخامس، وقد تم الإعلان عن الانتهاء من التصوير وعرض الإعلان الترويجي للجزء السادس حيث أنه من المتوقع أن يعرض في شهر سبتمبر القادم ويعد من ابرز الاعمال الدرامية التي سوف تضم أحداث تاريخية شيقة ومثيرة للغاية ويمكن ان تشاهده على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة الفجر الجزائرية و قناة أي تي في التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي تعرض على قناة الفجر الجزائرية بشكل أسبوعي يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء، لذلك يمكن أن تتابع جميع الحلقات كامله بجوده عاليه على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11034.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

جودة القناة hd.

كما يمكن أن تتابع المسلسل على قناة آي تي في من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي: