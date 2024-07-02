Salah Addin 2.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم 2 والقنوات الناقلة

في الآونة الأخيرة شهد الجمهور الكثير من النقاشات حول قرب موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم 2، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول أصبح الجميع يتطلع لاستكمال الأحداث المشوقة في الجزء الثاني المسلسل الذي يتناول الحياة التاريخية للبطل الشجاع صلاح الدين الأيوبي جذب اهتمام الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

كان الجزء الأول من المسلسل متميز بتقديم لتفاصيل دقيقة ومشوقة حول حياة صلاح الدين الأيوبي، مما جعل المشاهدين ينتظرون بشغف استكمال القصة قدم المسلسل صورة شاملة عن الأحداث التاريخية والشخصيات الهامة التي كانت جزءًا من تلك الحقبة الزمنية، مما أثار إعجاب الكبار والصغار على حد سواء.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم 2

تترقب جماهير واسعة موعد عرض مسلسل صلاح الدين الموسم 2، حيث بدأ بالفعل تصوير الجزء الثاني من هذا المسلسل الرائع يتناول المسلسل أحداثًا تاريخية شيقة تتعلق بالفترة التي خاض فيها القائد صلاح الدين الأيوبي مجموعة من الحروب الهامة التي انتهت بانتصارات عظيمة وأبرزها قدرته على استعادة القدس من أيدي الصليبيين.

من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء الثاني في بداية أغسطس القادم، وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي والنهائي لعرضه فور انتهاء التصوير يستأنف هذا الجزء من الحلقة 29 حيث انتهى الجزء الأول عند الحلقة 28، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان عن مجموع حلقات الجزء الثاني حتى الآن.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

تم منح مجموعة من القنوات الفضائية والمواقع الترفيهية حقوق عرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين والذي ينتظره بشغف الكثير من المشاهدين، تتميز هذه القنوات بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يسهل على الجمهور الوفي للمسلسل متابعة أحداث الجزء الثاني بسلاسة ترددات القنوات الناقلة للمسلسل مذكورة كما يلي:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10696.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.