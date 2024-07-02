Season 6 Kurulus Osman موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة الأولى عبر القنوات الناقلة

نتابع معكم موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس فهو واحد من أكثر المسلسلات المميزة في الدراما التركية هو مسلسل قيامة عثمان حيث أنه من أهم المسلسلات التاريخية الذي يحكي فيها أهم الوقائع التي حدثت سابقا في الدولة العثمانية، لذلك يريد المتابعين معرفة موعد عرض أولى حلقات الجزء السادس، حيث أن الجزء الخامس انتهى قريبا ليترك المتابعين في تشويق لمعرفة الأحداث القادمة في الجزء السادس، وما الذي سيحدث؟.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بسبب كسب مسلسل قيامة عثمان شعبية كبيرة من قبل المتابعين الأتراك والعرب في جميع أنحاء العالم، تم عرض 5 أجزاء منه ولكن انتهت جميعها، والجمهور في انتظار الموسم السادس الذي تم الإعلان من خلال طاقم عمل المسلسل أنه سيتم عرض أولى الحلقات في بداية شهر سبتمبر القادم، وذلك بسبب انشغال طاقم العمل بتصوير هذا الموسم والترتيب له جيداً، حتى يكون في مستوى الخمس أجزاء الماضية.

من المعروف أن مسلسل قيامة عثمان يتم عرضه بشكل أسبوعي يوم الأربعاء على قناة اي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتم عرض حلقة واحدة أسبوعيا فقط بسبب طول الحلقة الواحدة، كما أن الجمهور قد تعود على عرض المسلسل على القنوات الناقلة في اليوم التالي من عرض الحلقة وتكون مدبلجة باللغة العربية.

القنوات الناقلة للموسم السادس قيامة عثمان

بعد معرفة موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس سنعرض لكم القنوات الناقلة والتردد الخاص بكل قناة، ومن بين هذه القنوات:-

قناة ATV التركية

التردد: 10769.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الفجر الجزائرية