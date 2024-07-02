إيرادات 15 مليون دولار.. تسريب فيلم ولاد رزق 3 القاضية على ايجي بست

تم مؤخراً تسريب فيلم ولاد رزق 3 القاضية الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ويُعرض حالياً ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2024 عبر موقع يدعى قناة الزعيم، وقد انتشرت مقاطع من الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرصنته وعرضه على هذا الموقع.

هذا التسريب أثار استياء العديد من صناع السينما والمشاهدين على حد سواء خاصة، وأن الفيلم كان ينتظره جمهور كبير تعد هذه الواقعة انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية والإبداعية، حيث تؤدي مثل هذه الأعمال إلى خسائر مالية كبيرة لصناع الفيلم والجهات المنتجة، كما تضر بسمعة الأعمال الفنية وتؤثر سلباً على إيراداتها في شباك التذاكر.

تسريب فيلم ولاد رزق 3 القاضية

يعتبر تسريب الأفلام ليس مشكلة جديدة في صناعة السينما ولكنه مشكلة تتزايد مع التقدم التكنولوجي وسهولة الوصول إلى الإنترنت يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بفعالية أكبر، تعزيز التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها بصرامة يمكن أن يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

فيلم ولاد رزق 3 كان يُعتبر من الأعمال الرائدة في موسم عيد الأضحى وقد حظي بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة مشاركة الجمهور في دعم الفيلم عبر القنوات الرسمية، يمكن أن تساعد في التقليل من تأثيرات القرصنة وتساهم في دعم صناعة السينما وتشجيع المبدعين على تقديم المزيد من الأعمال الفنية المميزة.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

استطاع فيلم ولاد رزق 3 – القاضية الذي يقوم ببطولته أحمد عز أن يحقق لقب الفيلم الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية، حيث بلغ إجمالي إيراداته 133 مليون جنيه فيما يعادل 15 مليون دولار خلال 9 أيام فقط من عرضه، هذا النجاح الكبير جعله يتفوق على العديد من الأفلام السابقة ويثبت مكانته كواحد من أهم الإنتاجات السينمائية.