الأكثر نجاحاً.. فيلم ولاد رزق 3 على قناة الزعيم سينما كامل

حقق فيلم ولاد رزق 3 – القاضية بطولة أحمد عز نجاحاً كبيراً منذ عرضه في مختلف دور السينما، حيث بلغت إيرادات الفيلم يوم أمس الأحد 3 ملايين و830 ألف جنيه ليقترب إجمالي إيراداته من كسر حاجز 15 مليون دولار ما يعادل نحو 720 مليون جنيه خلال أسبوعه الثالث في دور العرض داخل مصر وخارجها.

فيلم ولاد رزق 3 القاضية يأتي كجزء من سلسلة أفلام ناجحة تحمل نفس الاسم ، حيث استطاعت الأجزاء السابقة تحقيق نجاحات كبيرة وإيرادات ضخمة، ما جعل الجماهير تترقب بشغف عرض الجزء الثالث وبتوجيه المخرج، نجح الفيلم في جذب قاعدة جماهيرية واسعة سواء في مصر أو في العديد من الدول العربية.

فيلم ولاد رزق 3

يُعد فيلم ولاد رزق 3 من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film Square، تتميز هذه الشركات بقدرتها على إنتاج أفلام ذات جودة عالية ومحتوى مميز، مما يجعلها من الشركات الرائدة في صناعة السينما.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في إطار من الإثارة والتشويق مستعرضاً حياة مجموعة من الأصدقاء الذين يتورطون في مغامرات مثيرة ومشوقة، يتميز الفيلم وقصته المثيرة وأداء ممثليه المميز، حيث قدم كل منهم أداءً لافتاً يجذب الجمهور ويجعلهم يعيشون التجربة بكل تفاصيلها، أحمد عز بطل الفيلم قدم دوراً قوياً يبرز مهاراته التمثيلية ويؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم السينما المصرية إلى جانبه برع عمرو يوسف وآسر ياسين في أداء أدوارهم مضيفين عمقاً

وإثارة إلى القصة كذلك كان لكل من محمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي دور هام في تقديم الفيلم كعمل فني متكامل، لا يمكن نسيان دور ضيوف الشرف في الفيلم، حيث أضافوا بريقاً خاصاً للفيلم بظهورهم المميز كريم عبد العزيز وأحمد فهمي قدما أدواراً مميزة، مما جعل ظهورهما مفاجأة سارة للجمهور كذلك، كانت رزان مغربي وفيدرا إضافة رائعة للفيلم، مما ساهم في زيادة جاذبيته وإقبال الجمهور عليه.