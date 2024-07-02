احذر مع صيف 2024 الحار جدا: أضرار الثلج على الجسم في فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ الكثيرون لاستخدام الثلج لتبريد أجسامهم أو مشروباتهم، ورغم أن للثلج فوائد في تخفيف الحرارة والتبريد، إلا أن له بعض الأضرار التي قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، فيما يلي نستعرض بعض أضرار الثلج على الجسم.

أضرار الثلج على الجسم مع الحرارة الشديدة

انخفاض درجة حرارة الجسم

استخدام كميات كبيرة من الثلج أو الجلوس في حمامات مثلجة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل كبير، مما قد يسبب انخفاضاً في ضغط الدم وإعياءً.

التهابات الحلق والجهاز التنفسي

الاستهلاك المفرط للمشروبات الباردة أو مضغ الثلج يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الحلق والجهاز التنفسي العلوي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

تأثير سلبي على الأسنان

مضغ الثلج يمكن أن يؤدي إلى تلف الأسنان، حيث يتسبب في تآكل المينا وزيادة حساسية الأسنان. هذا يمكن أن يؤدي إلى آلام حادة في الأسنان ومشاكل في اللثة.

تقلصات عضلية

استخدام الثلج على الجلد مباشرة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية. قد يتسبب البرودة الشديدة في تقلص العضلات وتصلبها، مما يسبب آلاماً وعدم راحة.

إحداث صدمة حرارية للجسم

عند تناول المشروبات المثلجة بسرعة في الجو الحار، يمكن أن يتعرض الجسم لصدمة حرارية نتيجة الفرق الكبير بين درجة حرارة المشروب البارد وحرارة الجسم المرتفعة، هذا قد يسبب تقلصات في المعدة وآلام في البطن.