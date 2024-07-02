رئيس الوزراء المصري يكشف “هل الخميس القادم إجازة رسمية؟” بمناسبة إجازة 30 يونيو

تزداد التساؤلات بين الموظفين هل الخميس القادم إجازة رسمية، وتزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل، وتعد العطلات والإجازات الرسمية من اهتمام العديد من الموظفين، لما أمثلة فرصه من الاسترخاء والراحة من العمل وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية على هل الخميس القادم إجازة رسمية.

هل الخميس القادم إجازة رسمية

أعلنت وزارة الداخلية أنه يوم الخميس اجازه وتعد هي أول إجازة بعد عيد الأضحى المبارك ويتزامن موعد الإجازة في نهاية الأسبوع ويحصل ذلك الموظفين على عطلة ثلاث ايام ومن المقرر سيصدر مجلس الوزراء الأسبوع الجاري بيانا عطلة ويمنح مجلس الوزراء يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من يوم الأحد بمناسبة ثورة 30 يونيو في إطار حرص الحكومة لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة في نهاية الاسبوع.

قرار اجازة رسمية يوم الخميس

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يوم الأحد 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال مع استمرار أعمال الامتحانات في موعدها، كما أوضحت الوزارة سوف تتأجل الإجازة الى يوم الخميس في نهاية الأسبوع ويحصل العامل على إجازة مدفوعة الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل وتعد هذه الإجازة من أهم الإجازات لجميع الموظفين في قطاع العام والخاص حيث ان الحكومة تحرص على اعضاء الموظفين دائما اجازات رسميه واسبوعيه.