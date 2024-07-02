توقعات تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي 2024 وشعبة أدبي .. هتدخل الكلية اللي نفسك فيها

بدأت تزداد التساؤلات مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة ويتساءل الكثير على تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي، كما تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل ،و تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة من الأشياء التي ننتظرها الكثير من أولياء الأمور، للوقوف على الكلية التي يلتحقون بها ونوضح لكم من خلال السطور التالية.
تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي
ومن المحتمل أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة شعبة علمي بداية من 347 درجة بنسبة 91%، وتشمل المرحلة الأولى جميع الكليات التي تأخذ من مجموع فوق 90% ،وتنتهي المرحلة الأولي عند مجموعه 85% لشعبة علمي ،وتعد الثانوية العامة من أهم مراحل التعليم لذلك يهتم الكثير من أولياء الأمور في هذه المرحله لأنه تحدد مستقبل الطلاب وبداية مرحلة جديدة في حياتهم .
تنسيق كليات علمي علوم المرحلة الاولي
يتم تحديد تنظيف كليات الطب في عدد من المحافظات حيث انها تختلف من محافظه الى اخرى ويتم تحديد التنسيق بالدرجات والنسبة المئوية لذلك يمكنك معرفة الكليات المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم:
- طب سوهاج 387 درجة.
- طب طنطا 379 درجة.
- طب قاهرة 379 درجة .
- طب المنيا 377 درجة.
- طب بورسعيد 377 درجة.
- علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة.
- علاج طبيعي بورسعيد 371 درجة.
- علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة.
- صيدله الفيوم 367 درجة.
- صيدله الوادي الجديد 367 درجة.
- حاسبات ومعلومات سوهاج 366 درجة.
- حاسبات ومعلومات قنا 365 درجة.
- هندسة الزقازيق 364 درجة.
- هندسة المنصوره 364 درجة.
- يمكننا الانتظار حتى يتم الإعلان عن التنسيق الرسمي من خلال وزير التعليم العالي للجامعات والمعاهد، والتعرف عليها بشكل رسمي.