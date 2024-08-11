شوف هتدخل اية ..  تنسيق الثانوية عامة شعبة أدبي 2024 وشعبة علمي !! هتدخل الكلية اللي نفسك فيها

مع اقتراب انتهاء امتحانات ثانوية عامة تزداد التساؤلات من خلال محرك البحث جوجل على تنسيق ثانوية عامة شعبة أدبي 2024 ،وكليات المرحلة الأولى أدبي هو الأمر الشائع البحث عمة كثيرا في ظل اقتراب الإعلان على نتيجة الثانوية العامة في كافة محافظات مصر، يترقب الكثير من طلاب شعبة الأدبية الاعلان عن نتيجة تنسيق كليات الأدبية ،سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية تنسيق ثانوية عامة شعبة أدبي 2024.

تنسيق ثانوية عامة شعبة أدبي 2024

تعتبر المرحلة الثانوية من أهم المراحل الدراسية التي يهتم بها العديد من الطلاب للدراسة وتحقيق أعلى الدرجات ازدادت التساؤلات المختلفة حول تنسيق شعبة التخصص الأدبي وقد جاءت المرحلة الأولى في التخصص الأدبي في تنسيق كليات بنسبة 70% الشعبة الأدبية يكون الحصول على 289 درجة ويوجد عدد كبير من طلاب المرحلة الأدبية.

‏‎وتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

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كليات المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

يريد الكثير معرفة الكليات المتاحة في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية حيث يختلف التنسيق من كليه الى اخرى ويتم تحديد الدرجات لكل كليه على حده وكذلك تحدد نسبه مئويه معينه و لمعرفة الكليات عليك اتباع التالي:

كلية السن كفر الشيخ 351 درجة معدل نسبة المئوية 85%.

كلية ألسن بني سويف 333 درجة معدل نسبة 81%.

كلية اعلام بني سويف 321 درجة معدل نسبة المئوية 78%.

كلية اثار الفيوم 319 درجة معدل نسبة المئوية 77%.

كلية تربية عين شمس 310 درجة معدل نسبة المئوية 75%.

كلية تربية اسكندرية 312 درجة معدل نسبة المئوية 76%.

تربية طفولة دمياط 283 درجة معدل نسبة المئوية 69%

تربية رياض أطفال جامعة حلوان 70%.

الحدود الدنيا للشعبة العلمية:

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول و تعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

هندسة القاهرة 368.5

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة حلوان 367

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

طب بيطري المنصورة 362.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

طب بيطري الزقازيق 361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5

طب بيطري كفر الشيخ 360.5

طب بيطري سوهاج 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360

طب بيطري عين شمس 359

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

طب بيطري جنوب الوادي 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

طب بيطري أسيوط 358

طب بيطري المنوفية 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري الإسكندرية 358

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 358

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

طب بيطري دمنهور 357.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها بشبرا 357.5

حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

هندسة الإسكندرية 357

طب بيطري القاهرة 356.5

طب بيطري بنها 356.5

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

طب بيطري المنيا 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

طب بيطري مدينة السادات 354.5

طب بيطري أسوان 354.5

هندسة حلوان بالمطرية 354

طب بيطري بني سويف 353.5

طب بيطري العريش 353.5

طب بيطري مطروح 353

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

ألسن كفر الشيخ 350

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

تمريض المنصورة 350

تمريض بور سعيد 349.5

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

تمريض دمياط 348.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5

علوم سوهاج 347.5

تمريض طنطا 346.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344

تمريض الزقازيق 344

فنى صحي جنوب الوادي 344

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5

تمريض كفر الشيخ 342

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342

تخطيط عمراني القاهرة 342

معهد فني صحى اسماعيليه 341.6

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341

علوم كفر الشيخ 341

علوم الزقازيق 341

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5

علوم دمنهور 340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5

علوم جنوب الوادي 340

تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5

تمريض بنها 339

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5

علوم المنصورة 338.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

تمريض القاهرة 338

تمريض دمنهور 337

علوم الإسكندرية 337

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336

تمريض حلوان 335.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

علوم أسيوط 335.5

علوم القاهرة 335.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335

تمريض سوهاج 335

تمريض مطروح 334.5

تمريض أسوان 334.5

حاسبات و معلومات العريش رياضة 334

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334

علوم طنطا 334

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334

معهد فني صحى بور سعيد 333.6

معهد فني صحى اسيوط 333.5

علوم بنها 333.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5

تمريض الفيوم 333.5

معهد فني صحى المنصوره 333

معهد فني صحى الزقازيق 333

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5

تمريض أسيوط 332

تمريض بني سويف 332

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332

علوم بور سعيد 332

علوم عين شمس 331.5

معهد فني صحى طنطا 331.5

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

تمريض المنيا 331

معهد فني صحى سوهاج 331

علوم دمياط 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

تمريض جنوب الوادي 330.5

ألسن عين شمس 330

علوم المنوفية بشبين الكوم 330

علوم العريش 330

علوم أسوان 330

معهد فني صحى بنها 329.5

علوم السويس 329.5

علوم الفيوم 329

علوم المنيا 329

علوم الوادي الجديد 328.5

ألسن الفيوم 328.5

علوم بني سويف 328

معهد فني صحى الاسكندريه 327.5

علوم حلوان 327.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5

سياسة واقتصاد بني سويف 327

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327

علوم بنات عين شمس 327

ألسن كفر الشيخ رياضة 327

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327

معهد فني صحى امبابة 326.5

ألسن أسوان 326.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5

معهد فني صحى الوادي الجديد 326

ألسن بني سويف 326

معهد فني صحى اسوان 325.5

معهد فني صحى بنى سويف 325.5

ألسن الأقصر 325.5

ألسن المنيا 325

إعلام القاهرة 325

ألسن سوهاج 325

فنون تطبيقية بنها 324.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5

فنون تطبيقية طنطا 324

إعلام عين شمس 323

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323

إعلام المنوفية 323

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5

معهد فني صحى رياضه المنصورة 322

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322

معهد فني صحى رياضه طنطا 321

علوم الارض بني سويف 321

فنون تطبيقية حلوان 320.5

إعلام بني سويف 320.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5

إعلام جنوب الوادي 319.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318

معهد فني صحى رياضه بنها 317.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317

فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5

فنون تطبيقية دمياط 316

فنى تمريض كفر الشيخ 316

علوم الإسكندرية رياضة 315.5

فنى تمريض طنطا 315

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5

فنون تطبيقية بني سويف 314

علوم القاهرة رياضة 314

تربية الزقازيق 313.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313

فنى تمريض المنصورة 312.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312

تربية المنصورة 311.5

آثار دمياط 311

آثار القاهرة 310.5

إعلام القاهرة رياضة 310.5

ألسن عين شمس رياضة 310.5

علوم دمنهور رياضة 310.5

فنى تمريض الزقازيق 310

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5

آثار عين شمس 309.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309

ألسن الفيوم رياضة 308.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308

علوم عين شمس رياضة 308

ألسن أسوان رياضة 307.5

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307

حقوق كفرالشيخ 306.5

إعلام عين شمس رياضة 306.5

فنى تمريض بنها 306.5

فنى تمريض الإسكندرية 306.5

ألسن بني سويف رياضة 306.5

فنى تمريض سوهاج 306

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305

تربية بور سعيد 305

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5

علوم الارض بني سويف رياضة 304.5

علوم كفر الشيخ رياضة 304.5

تربية بنها 304

ألسن الأقصر رياضة 304

علوم بنها رياضة 304

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304

آثار و لغات مطروح 304

آثار أسوان 303.5

تجارة المنصورة 303.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5

تربية طنطا 302.5

علوم طنطا رياضة 302.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302

فنى تمريض جنوب الوادي 302

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5

فنى تمريض القاهرة 301.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5

تجارة الزقازيق 301.5

آثار الفيوم 301.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301

فنى تمريض أورام القاهرة 301

زراعة المنصورة 301

معهد فني صحى رياضه امبابة 301

علوم الزقازيق رياضة 301

زراعة دمنهور 301

زراعة القاهرة 301

إعلام المنوفية رياضة 301

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 300.5

تربية الإسكندرية 300.5

تجارة كفر الشيخ 300.5

ألسن المنيا رياضة 300.5

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1

ألسن سوهاج رياضة 299

فنى تمريض أسيوط 299

تربية كفر الشيخ 298.5

تربية دمنهور 298.5

علوم بور سعيد رياضة 298.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298

علوم دمياط رياضة 298

علوم الفيوم رياضة 298

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298

فنى تمريض أسوان 297.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5

علوم السويس رياضة 297.5

فنى تمريض المنيا 296.5

إعلام بني سويف رياضة 296.5

علوم أسوان رياضة 296.5

علوم بني سويف رياضة 296.5

فنى تمريض عين شمس 296.5

آثار الأقصر 296.5

زراعة دمياط 296

تربية عين شمس 296

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296

فنى تمريض حلوان 296

فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5

تربية مطروح 295.5

فني تمريض السويس 295

دار العلوم القاهرة 295

معهد فني صحى رياضه اسوان 295

تربية السويس 295

فنى تمريض الفيوم 295

فنى تمريض بني سويف 294.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5

زراعة الإسكندرية 294.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5

زراعة عين شمس 294

تربية دمياط 294

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5

تجارة القاهرة 293

علوم أسيوط رياضة 293

تربية مدينة السادات 293

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5

علوم المنيا رياضة 292.5

علوم العريش رياضة 292.5

إعلام جنوب الوادي رياضة 292

تجارة دمياط 292

علوم الوادي الجديد رياضة 292

معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5

علوم جنوب الوادي رياضة 291.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5

تجارة و إدارة أعمال حلوان 291

علوم سوهاج رياضة 291

تجارة الإسكندرية 291

فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290

معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5

تجارة دمنهور 289.5

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289

تجارة طنطا 289

آثار جنوب الوادي 288.5

تربية الفيوم 288.5

تربية المنيا 288.5

تجارة عين شمس 288

تربية أسوان 288

آثار سوهاج 288

علوم بنات عين شمس رياضة 288

تجارة سوهاج 288

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5

تجارة بنها 287.5

تجارة بني سويف 287.5

تربية بنات عين شمس 287.5

تربية حلوان 287

تجارة المنوفية بشبين الكوم 287

تجارة بور سعيد 287

زراعة طنطا 287

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287

تجارة جنوب الوادي 287

فنون جميلة (فنون) المنصورة 286

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286

زراعة الزقازيق 285.5

زراعة القاهرة رياضة 285.5

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

تجارة أسيوط 285

زراعة الإسكندرية رياضة 285

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285

تجارة أسوان 284.5

تربية بني سويف 284.5

تربية العريش 284.5

تربية رياضية بنين دمياط 284.5

تربية أسيوط 284

تجارة السويس 284

زراعة كفر الشيخ 284

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 284

تجارة العريش 283.6

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5

تربية جنوب الوادي 283.5

تربية سوهاج 283

تربية الوادي الجديد 283

تجارة مدينة السادات 283

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 283

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5

حقوق الزقازيق 282.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5

زراعة عين شمس رياضة 282.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 282

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282

زراعة دمياط رياضة 281.5

زراعة بنها بمشتهر 281.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 281

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 280.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5

حقوق سوهاج 280.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 280

زراعة سوهاج 280

زراعة الفيوم 279.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5

العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 278

تجارة انتساب موجه دمنهور 278

زراعة بني سويف 278

تربية عين شمس رياضة 277.5

تجارة انتساب موجه دمياط 277.5

زراعة مطروح بفوكه 277.5

تجارة انتساب موجه طنطا 277

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 277

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 276.5

زراعة الوادي الجديد 276.5

تجارة انتساب موجه بنها 276.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 276

زراعة جنوب الوادي 276

تربية الزقازيق رياضة 276

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 275.5

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 275.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5

زراعة المنيا 275.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 275.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275

حقوق المنيا 275

زراعة أسيوط 275

تربية الإسكندرية رياضة 275

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 275

ثروة سمكية السويس 275

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 274.5

آداب القاهرة 274.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5

تجارة انتساب موجه السويس 274

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 274

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 273.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5

تربية بور سعيد رياضة 273.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5

تجارة انتساب موجه أسوان 273.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 273

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273

تجارة انتساب موجه العريش 273

دار العلوم الفيوم 273

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5

تربية حلوان رياضة 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5

تربية طنطا رياضة 272.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272

تجارة انتساب موجه سوهاج 272

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 272

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 271.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 270.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 270

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5

زراعة المنصورة رياضة 269

تربية طفولة مبكرة المنصورة 269

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5

تربية المنصورة رياضة 268

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 268

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268

تربية طفولة مبكرة المنوفية 268

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5

تربية بنها رياضة 267

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267

تربية الفيوم رياضة 266.5

تربية دمنهور رياضة 266.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266

تربية (طفولة) طنطا 265

آداب عين شمس 265

حقوق دمياط 265

دار العلوم المنيا 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1

تربية طفولة مبكرة دمنهور 264

دار العلوم أسوان 264

آداب بنها 264

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 264

زراعة الزقازيق رياضة 264

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 264

تربية (طفولة) السويس 263.5

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 262.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262

تربية (طفولة) عين شمس 262

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262

آداب المنصورة 261.5

حقوق بور سعيد 261.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5

آداب حلوان 261.5

آداب الإسكندرية 261.5

تربية كفر الشيخ رياضة 261.5

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 261

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5

تربية دمياط رياضة 260.4

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260

حقوق بني سويف 259.5

حقوق القاهرة 259.5

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 259.5

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 259

حقوق جنوب الوادي 259

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 259

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5

آداب انتساب موجه القاهرة 258.5

آداب الزقازيق 258.5

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 258.5

زراعة الفيوم رياضة 258.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5

تربية بنات عين شمس رياضة 258

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 258

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258

آداب المنوفية بشبين الكوم 258

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 258

آداب الفيوم 257.5

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257

آداب طنطا 257

تربية مدينة السادات رياضة 256.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5

تربية (طفولة) دمنهور 256.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 256

حقوق المنصورة 256

آداب بنات عين شمس 256

زراعة بنها رياضة بمشتهر 256

حقوق الفيوم 256

تربية السويس رياضة 256

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256

حقوق أسيوط 255.5

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5

آداب كفر الشيخ 255.5

آداب و علوم إنسانية السويس 255

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 255

آداب دمنهور 255

حقوق الإسكندرية 255

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة – الدقهلية 255

تربية أسوان رياضة 254.5

تربية نوعية كفر الشيخ 254.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 254

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254

تربية نوعية القاهرة 254

حقوق أسوان 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254

آداب بور سعيد 254

آداب أسوان 253.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 253.5

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 253.5

آداب انتساب موجه عين شمس 253.5

تربية (طفولة) العريش 253

تربية طفولة مبكرة المنيا 253

تربية نوعية جنوب الوادي 253

حقوق طنطا 252.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5

حقوق عين شمس 252.5

آداب بني سويف 252.5

حقوق بنها 252

آداب انتساب موجه الإسكندرية 252

تربية طفولة مبكرة القاهرة 252

آداب دمياط 252

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252

تربية نوعية الإسكندرية 252

آداب انتساب موجه حلوان 251.5

تربية (طفولة) أسوان 251.5

تربية نوعية المنيا 251.5

آداب العريش 251.5

تربية مطروح رياضه 251.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 251

تربية نوعية طنطا 251

حقوق حلوان 251

تربية طفولة مبكرة بني سويف 251

حقوق انتساب موجه سوهاج 250.5

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي 250.5

حقوق مدينة السادات 250.5

تربية نوعية أسيوط 250.5

آداب انتساب موجه بنها 250.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 250.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 250

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250

تربية نوعية المنصورة 250

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250

تربية نوعية الزقازيق 250

سياحة وفنادق الإسكندرية 250

تربية طفولة مبكرة مطروح 250

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم 2023

– المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية – المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر – المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط – كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس – كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان – كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج – كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث – كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان – كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد