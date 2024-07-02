“خبر يهمك” ارتفاع اسعار البنزين في مصر 2024…. وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

ارتفاع اسعار البنزين في مصر 2024، خبر تصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة لصبح اهتمام وبحث الملايين من المواطنين الذي بدأت تظهر عليهم ملامح الغضب وقلة الحيلة خاصة بعد زيادة أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت لجنة التسعير والمراقبة عن زيادة جديدة في أسعار البنزين مصر 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه……

ارتفاع اسعار البنزين في مصر 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر ارتفاع اسعار البنزين في مصر 2024، حيث يعد البنزين من أكثر المواد البترولية التي يتم استخدامها في الكثير من الأمور الحياتية مثل المواصلات وتشغيل العديد من المصانع وغيرها من الأمور التي لا يتم الإستغناء عنه ولا يوجد بديل له، ولهذا يعتبر ارتفاع سعره من أكثر الأمور التي تتسبب في إحداث حالة من الجدل والغضب في الشارع المصري، وأعلنت لجنة التسعير عن زيادة أسعار البنزين في مصر بسبب زيادة أسعار السولار عالمياً وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

سعر البنزين اليوم في مصر

سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

سعر السولار اليوم

فيما يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر السولار الذي أيضاً يتم استخدامه في الكثير من المصانع وتشغيل المحركاتن حيث شهدت أسعار السولار زيادة بحوالي ما يقرب من 7 إلى 10% ومن المتوقع أن تصل أسعار السولار في مصر إلى الآتي: