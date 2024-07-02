استقبلها الآن .. تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الجديد على نايل وعرب سات ! نزلها وشاهد مباريات الجديدة

يسعي الكثير من الأشخاص لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الرياضية للاستمتاع، بمشاهدة مباريات الدوري المصري والبرامج الرياضية الأخرى التي تقدمها هذه القناة ،وتعد قناة أون تايم سبورت من القنوات الرياضية الناجحة في ميدان رياضة كرة القدم، و اون تايم سبورت من القنوات التي تعتمد على تكنولوجيا المتطورة في بث ونقل المباريات الهامة سوف نوضح لكم تردد قناة اون تايم سبورت 2024.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

اذا كنت ترغب في الاستمتاع باحدث المباريات يمكنك متابعه قناه اون تايم سبورت على ترددها الجديد بافضل جوده ممكنه من خلال القمر الصناعي النايل سات ويكون التردد على النحو التالي

التردد:11681.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/2.

الاستقطاب:افقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على جهازك الرسيفر

نوضح لكم خطوات تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت لمعرفة الخطوات عليك اتباع التالي:

اضغط على زر القائمة من ريموت.

عليك اختيار تركيب يدوي.

عليك تحديد القمر الصناعي نايل سات.

ادخال التردد القناة والباقي المعلومات مثل الاستقطاب معدل الترميز وتصحيح الخطأ

اضغط على زر بحث.

يتم الانتظار حتى الانتهاء وإيجاد القناة.

في النهاية عليك الضغط على حفظ القناة.

المباريات قناة أون تايم سبورت

قد أعلنت قناة أون تايم سبورت عن نقل مباراة النهائية بين مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة وتحصل هذه القناة على نسب مشاهدات عالية لأنه تحديث جميع المباريات الأفريقية التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي.