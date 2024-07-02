استقبلها الآن .. تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 الجديد على نايل وعرب سات

يتساءل الكثير على تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 وتعتبر، قناة بي ان سبورت الرياضية أحد القنوات الفضائية،وحيث تبث القناة ملخص لجميع المباريات الرياضية المحلية والعالمية على مدار الساعة ،وجعلت القناة تحقق نسب مشاهدات عالية على مستوى الوطن العربي، نوضح لكم من خلال الفقرة التالية تردد القناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

تحرص قناه بي ان سبورت على تحديث الترددات بشكل مستمر للحصول على افضل جوده ممكنه، لذلك يكون تردد قناه بي ان سبورت على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي

التردد:12604.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:.3/2

الاستقطاب:افقي.

القمر الصناعي:نايل سات.

مميزات قناة بين سبورت الرياضية

تحتوي هذه القناة على مجموعة من المميزات لمعرفتها عليك اتباع التالي:

تعرض قناة بين سبورت الرياضية نشرات اخبارية رياضية محلية وإقليمية.

قناة بي ان سبورت تقدم تقدم ملخصات لكافة المباريات المختلفة.

تبث قناة بين سبورت قناة عامة ومجانية ويمكن للجميع مشاهدتها بسهولة.

تقدم قناة بين سبورت مجموعه من افضل البرامج الرياضية في مختلف رياضات كرة القدم وكرة السلة.

تتميز القناة صوت وصورة واضحة وجودة عالية

أهم ما يميز هذه القناة تحصل القناة على نسب مشاهدات عالية.

نبذة عن قناة بين سبورت الرياضية