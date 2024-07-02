خطوات الاستعلام عن رواتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024 “هنــــا” .. مبروك تبكير الصرف

ترتفع عمليات البحث بشكل كبير جدا حول طريقة الاستعلام عن رواتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024 للموظفين، حيث أنهم ينتظرون موعد صرف هذه الرواتب كل شهر، والتي قد تكون الدخل الأساسي لهؤلاء الموظفين وبالتالي ينتظرونها من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية وكذلك حاجات عائلاتهم ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن رواتب شهر يوليو لعام 2024 ، وكذلك موعد الصرف أيضا.

الاستعلام عن رواتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024

يمكن لأصحاب المعاشات القيام بالاستعلام عن معاش شهر يوليو من خلال موقع التأمينات الاجتماعية بشكل الكتروني لخطوات سهله وبسيطه وفي واحد سريع تستطيع ان تعرف المعلومات بالتفاصيل لذلك يجب عليك باتباع الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي .https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

بعدها عليك أن تختار كلمة صاحب معاش، ومنها ثم اختار زر الخدمات التأمينية.

وبعدها قوم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة الخاصة به بشكل صحيح.

بعد ذلك قوم بالضغط على زر استعلام.

ومن ثم تظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش ويمكنك الاطلاع عليها.

يجب إدخال البيانات بشكلها الصحيح حتى تتمكن من الحصول على النتائج الصحيحة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

لا زال البحث مستمر من قبل الموظفين حول موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر يوليو، وبالتالي سوف يتم صرف مرتبات شهر يوليو في اليوم الموافق الثامن عشر من شهر يوليو لعام 2024، كما أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لشهر يوليو في يوم 8,9,10 من نفس الشهر.