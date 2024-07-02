جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 “هــنـــا” أحسب قبضك وصل كام

لا زال البحث مستمر من قبل المستفيدين عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 حيث قد تداولت أخبار بين المواطنين بشأن الزيادة، حيث أن هذه المنحة قدمتها الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة وغيرهم من الفئات الأخرى التي تستحق الدعم، وبالتالي فإن فهم ينتظرون أي زيادات تضاف إلى معاشهم لكي يقومون بتلبية حاجاتهم هم وأبنائهم.

جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

لم تقوم الوزارة بالإعلان عن أي زيادات لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، كما أن آخر زيادة جاءت لتلك المعاشات كانت في شهر فبراير 2024 و تم تطبيقها في مارس السابق 2024.

جدول معاشات تكافل وكرامة يوليو 2024

جاء جدول معاشات شهر يوليو تبعا لشهر مارس كالتالي:

المعاش الذي كان 450 جنيه سوف يكون 5 جنيه.

أما المعاش الذي كان 480 جنيه أصبح 552 جنيه.

كذلك يزداد المعاش الذي قيمته 500 جنيه إلى 575 جنيه.

بينما يزيد المعاش الذي بقيمة 550 جنيه إلى 5 جنيه.

يصل المعاش الذي بقيمة 580 جنيه إلى 667 جنيه.

كذلك يصل المعاش الذي قيمته 620 جنيه إلى 713 جنيه.

يكون المعاش الذي بقيمة 650 جنيه بقيمة 5 جنيه.

لكن يرتفع المعاش الذي بقيمة 680 جنيه الى 782 جنيه.

بينما المعاش الذي يصل إلى 700 جنيه سيكون 805 جنيه.

يزداد المعاش الذي بقيمة 740 جنيه إلى 851 جنيه.

المعاش الذي قيمته 770 جنيه سوف يكون 5 جنيه.

كما أن المعاش الذي بقيمة 800 جنيه سيصبح 920 جنيه.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة شهريًا يوم 15 ، ويتم تأخير الراتب أو تبكيره في حاله مصادفه يوم إجازة رسمية او من خلال قرار رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي.