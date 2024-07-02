وزارة التربية العراقية تكشف رسميًا عن موعد نهاية امتحانات السادس الاعدادي 2024

صرحت وزارة التربية العراقية عن موعد نهاية امتحانات السادس الاعدادي 2024 بعد آخر تعديل للجدول، حيث قد نشرت الوزارة تعديلها الرسمي لجميع الطلاب، وقد جاء هذا التعديل نتيجة لما أحدثته عطلة عيد الغدير من تغييرات جذرية في الجدول، حيث فعلت الوزارة جدول امتحانات السادس الاعدادي بعد التعديل للدراسة سواء العربية، التركمانية، الكردية، والأجنبية وذلك بعد عطلتي عيد الاضحى المبارك ويوم الغدير، والجدير بالذكر من وقت التعديل الجديد وحتى الوقت الحالي انتهى طلبة شعبة علمي من امتحان الرياضيات والذي كان يوم الأربعاء 26 من يونيو، وكذلك امتحان الكيمياء الذي كان السبت الموافق 29 من يونيو أما بالنسبة للشعبة الأدبية فقد أتمت امتحانات الرياضيات فقط.

موعد نهاية امتحانات السادس الاعدادي 2024

على حسب التعديل الاخير في جدول الصف السادس الاعدادي فإن المتبقي من الاختبارات كما يلي:

الأحد 30 من يونيو امتحان جغرافيا للشعبة الأدبية.

الاثنين 1/7/2024 الفيزياء للشعبة العلمية.

الثلاثاء 2/7/2024 الاقتصاد للشعبة الأدبية.

الأربعاء 3/7/2024 اللغة الفرنسية العلمي.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2024

ومن المتعارف عليه بعد الانتهاء من الامتحانات سوف يبدأ الطلاب في الاهتمام بمعرفة النتائج، حيث تتم عملية التصحيح بشكل آمن ودقيق جدا وعقب الانتهاء من هذه العملية سوف يتم الإعلان عن النتائج على الموقع الإلكتروني “نتائجنا” أو يتمكن أيضا الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي.

موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2024

وزارة التربية العراقية تُعلن عن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية بشكل كامل للكثير من الطلاب.