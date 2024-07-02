أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد عن وظائف مترو الأنفاق 2024.. اعرف الآن خطوات التقديم والشروط اللازمة

زادت عمليات البحث عبر الإنترنت عن وظائف مترو الانفاق التي أعلنتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، والتي تعتبر من أهم الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الراغبين في العمل داخل مصر، هذه الوظائف تعد من الوظائف الحكومية التي توفر للكثيرين تأمين احتياجاتهم الأساسية في الحياة، كما تمثل فرصة عمل يبحث عنها العديد من الشباب الجادين بمختلف أعمارهم، سنتعرف في السطور التالية على المزيد من التفاصيل حول مميزات العمل في وظائف مترو الأنفاق.

خطوات التقديم على وظائف مترو الأنفاق وموعد التقديم

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن فتح باب التقديم لوظائف مترو الأنفاق 2024 في مقر الهيئة بميدان رمسيس، يمكن تقديم الطلبات من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، كما يمكن التقديم باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لتقديم طلبات التوظيف في خط المترو الثالث 2024.

املأ جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

سجل الخبرات السابقة للمتقدم.

ضرورة التأكيد على تلبية جميع المتطلبات التي وضعتها الهيئة.

انقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم على وظائف مترو الأنفاق الخط الثالث 2024

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر عن وجوب توافر مجموعة من الشروط الأساسية للراغبين في الحصول على وظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي جاءت كما يلي: