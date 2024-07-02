استعد للقبض الكبير .. معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة 2024 !! 1000 جنية على قلبك

يستمر بحث الأشخاص عن معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة، فمع انتهاء شهر يونيو الجاري 2024 واقتراب شهر يوليو 2024 ي تفع التساؤل ن جانب المستفيدين من البرنامج عن تلك الزيادة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل كلها.

معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو بالزيادة الجديدة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما يخص معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة والتي جاءت كما يلي:

بعد الزيادة يبلغ المعاش 450 جنيهًا حوالي 5 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 480 جنيهًا حوالي 552 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 500 جنيهًا حوالي 575 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 550 جنيهًا حوالي 5 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 580 جنيهًا حوالي 667 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 620 جنيهًا حوالي 713 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 650 جنيهًا حوالي 5 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 680 جنيهًا حوالي 782 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 700 جنيهًا حوالي 805 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 740 جنيهًا حوالي 851 جنيهًا.

بعد الزيادة يبلغ المعاش 770 جنيهًا حوالي 5 جنيهًا.

استعلام تكافل وكرامة

من خلال البحث المكرر الذي يقوم به العديد من المواطنين حاليًا عن رابط للاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024، تم الإعلان عن أنه سيتم العمل على إمكانية الاستعلام عن المعاش عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على مختلف المواقع الإلكترونية، وذلك ليكون باستطاعة لجميع المواطنين معرفة معاشهم من خلال اتباع خطوات إلكترونية تشمل: